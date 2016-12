Noi standarde minimale necesare si obligatorii pentru accesul la titlurile si functiile academice, aprobate de Ministerul Educatiei

Documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului Educatiei

Noile standarde sunt rezultatul unei ample consultari publice, organizata de Ministerul Educatiei, in luna noiembrie, pe baza propunerilor elaborate de Consiliul National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). Standardele adoptate raspund solicitarilor exprimate atat de membrii comunitatii academice, cat si de reprezentantii universitatilor, combinand cat mai eficient experienta acestora cu promovarea performantei in invatamantul superior si cercetarea stiintifica.Precizam in acest context ca in noul mandat inceput in iunie 2016, Consiliul General al CNATDCU si-a asumat sarcina revizuirii echilibate a standardelor minimale, astfel incat acestea sa stimuleze performanta academica si sa contribuie la corelarea invatamantului superior si a cercetarii stiintifice din Romania cu cele mai bune practici la nivel mondial. Necesitatea revizuirii pe criterii valorice clar definite a fost impusa de efectele produse de modificarile operate succesiv in anii 2012 si 2013, perioada in care standardele minimale au devenit excesiv de permisive, ceea ce a generat dezechilibre intre domenii si confuzii de valori in sistemul de invatamant superior si cercetare stiintifica din Romania.Institutiile de invatamant superior vor modifica si completa standardele proprii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare in conformitate cu noile reglementari, in termen de 90 de zile de la intrarea lor in vigoare.