Concurs directori de scoli Ministerul Educatiei avertizeaza inspectorii scolari: Directorii care nu au promovat concursul, ori cei care nu au participat, nu pot sa isi pastreze functia, chiar daca postul a ramas neocupat

Nota referitoare la numirea prin detasare in interesul invatamantului in functiile de director si director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar ramase vacante dupa organizarea concursului pentru ocuparea acestor functii vizeaza, potrivit Ministerului Educatiei, respectarea cadrului legal privind desemnarea persoanelor care vor exercita temporar functiile de director si director adjunct pana la organizarea unui nou concurs.Ministerul a transmis aceasta nota in urma unor intrebari venite din teritoriu care vizau posibilitatea ca ministrul Educatiei Mircea Dumitru sa semneze o derogare de la Metodologia de concurs, care sa permita directorilor care nu au promovat, ori celor care nu au participat, sa ramana in functie, spune purtatorul de cuvant la MENCS, Mirabela Amarandei, pe Facebook."A spus-o si domnul ministru public: domnia sa nu va semna nicio derogare de la metodologie, ea trebuie respectata. Mai mult, in cursul acestei zile a transmis inspectorilor scolari generali ca respectarea Legii Educatiei si a normelor metodologice sunt ne-negociabile si orice incalcare a lor va atrage dupa sine masuri disciplinare, contraventionale sau de natura penala", arata Amarandei.Potrivit prevederilor Metodologiei de desfasurare a concursului, "in functiile de director si director adjunct din unitatitile de invatamant preuniversitar ramase vacante dupa organizarea concursului, nu pot fi numite persoanele care pana la organizarea concursului au ocupat functii de director sau director adjunct in unitati de invatamant si nu au participat la concurs, precum si persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise"Inspectorilor scolari li se atrage atentia prin nota ministerului ca au obligatia "de a dispune toate masurile necesare pentru ca functiiile de director si de director adjunct din unitatile de invatamant ramase vacante dupa concurs, sa fie ocupate prin detasare in interesul invatamantului sau prin delegarea atributiile specifice functiei".