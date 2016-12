Sondaj european: Irlandezii, polonezii si romanii, europenii cu cea mai buna parere despre UE. Reviriment al imaginii UE in ochii romanilor

Articol revizuit

imaginea UE in ochii europenilor (clic pt a extinde)



documente Eurobarometru standard (22 Dec 2016) PDF, 4MB

La sondajul realizat in noiembrie 2016, 50% dintre respondentii din Romania au declarat ca au o imagine total pozitiva a Uniunii Europene, cu 8 puncte procentuale mai multi decat in primavara anului 2016. Se inregistreaza astfel un reviriment al imaginii UE in ochii romanilor, dupa o cadere de 15 puncte procentuale inregistrata in primavara anului 2016 fata de toamana lui 2015.36% au spus ca au o imagine neutra, cu 7 puncte mai putini decat in primavara, iar 13% au afirmat ca au o imagine total negativa, cu 1 punct procentual sub nivelul din primavara. 1% dintre respondenti raspuns "nu stiu".Romanii sunt pe locul al treilea in UE in privinta imaginii pozitive fata de Uniunea Europeana.Pe primul loc raman irlandezii: 55% dintre respondenti au spus ca au o imagine total pozitiva, 31% neutra si 13% total negativa.Pe locul al doilea sunt polonezii, cu 51% dintre respondenti care au spus ca au o imagine total pozitiva a UE, 37% neutra si 10% total negativa.Bulgarii au fost pe locul al patrulea: 49% - imagine total pozitiva fata de UE.La polul opus au fost grecii - 17% au declarat o imagine total pozitiva fata de UE, 36% neutra si 47% total negativa.La nivelul Uniunii Europene, 35% au o imagine total pozitiva fata de UE, 25% total negativa, iar 38% - o imagine neutra.In privinta eurooptimismului, romanii sunt pe locul al patrulea in UE: 67% se declara total optimisti ca blocul comunitar are viitor, iar 29% sunt total pesimisti. Pe primul loc, tot irlandezii: 77% - total optimisti, 18%- total pesimisti.Grecii sunt cei mai europesimisti: 68% cred in viitorul UE, iar 30% nu cred.In Marea Britanie, dupa referendumul de parasire a UE validat, 40% dintre respondenti s-au declarat total optimisti fata de viitorul UE, iar 51% total pesimisti.Media Uniunii Europene: 50% s-au declarat total optimisti fata de viitorul blocului comunitar, iar 44% total pesimisti.Sondajul mai arata ca romanii vad aceleasi pericole la adresa Uniunii Europene cam ca si cetatenii tarilor membre mai bogate, insa pentru Romania altele sunt prioritatile in perceptia romanilor.Cele mai importante probleme care afecteaza UE in acest momet sunt imigratia (36%) si terorismul (34%), in perceptia romanilor care au raspuns la chestionar. De asemenea, 16% au indicat criminalitatea.Si media Uniunii Europene pune pe primele doua locuri imigratia (45%) si terorismul (32%).In schimb, cand vine vorba de problemele Romaniei, respondentii romani au indicat mai intai situatia economica (32%) si securitatea sanitara si sociala (32%), cresterea preturilor (24%), somajul (19%).Sondajul Eurobarometru standard din toamna anului 2016 (EB 86) a fost realizat prin intermediul unor interviuri fata in fata desfasurate in perioada 3-16 noiembrie 2016. In total, au fost intervievate 32 896 de persoane din toate statele membre ale UE si din tarile candidate.