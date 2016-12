Ministerul Sanatatii anunta primele proceduri de achizitii publice centralizate pentru medicamente oncologice si antibiotice   

In cazul medicamentelor oncologice, Ministerul Sanatatii va achizitiona prin procedura centralizata 12 molecule, dintre cele mai utilizate in tratamentul pacientilor oncologici, se arata in comunicat.La estimarea cantitatilor necesare, s-a tinut cont de consumul comunicat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pe fiecare molecula in parte, concentratie si forma farmaceutica.Pentru antibiotice valoarea totala estimata a achizitiei este intre 122.130.263,52 de lei fara TVA si 161.498167,74 de lei fara TVA, iar in cazul medicamentelor oncologice valoarea totala estimata este cuprinsa intre 714.200.791 lei fara TVA si 872.914.240 de lei fara TVA."Achizitiile publice centralizate demarate la nivelul Ministerului Sanatatii pe parcursul ultimelor luni asigura economii la buget, precum si calitatea produselor, transparenta si evitarea posibilelor fraude si/sau discontinuitati in aprovizionarea cu medicamente", a declarat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu.Achizitiile publice centralizate de pana acum au generat economii medii cuprinse intre 25 si 28%. Economiile astfel realizate la nivelul unitatilor sanitare vor putea fi indreptate catre cresterea calitatii actului medical.In fiecare an, fiecare unitate sanitara organizeaza sute de proceduri de achizitii pentru cantitati mai mari sau mai mici de medicamente. Problemele de capacitate administrativa cu care multe unitati sanitare se confrunta si cantitatile relativ mici de medicamente care sunt achizitionate sunt motivele pentru rezultate suboptimale in cheltuirea banului public, se mai arata in comunicatul citat.De asemenea, problemele constatate de-a lungul timpului de organele de control referitor la posibile fraude si acte de coruptie constatate la nivelul mai multor unitati sanitare (ex: caiete de sarcini intocmite necorespunzator, coduri CPV gresite, contracte in dezavantajul unitatilor sanitare publice si in avantajul entitatilor private, calitatea inferioara a produselor achizitionate) pot fi evitate prin mecanismul achizitiilor publice centralizate, arata Ministerul Sanatatii.Ministerul Sanatatii precizeaza ca situatia tuturor procedurilor de achizitii publice centralizate , va fi publicata lunar, incepand de astazi, pe site-ul institutiei.