Proiectul Codului de etica in invatamantul preuniversitar, in consultare publica. Sunt prevazute obligatiile profesorilor in relatia cu elevii, parintii si colegii

Consultarea publica se desfasoara intre 19 decembrie 2016 - 17 februarie 2017

Sugestiile si propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro

a) impartialitate si obiectivitate;

b) independenta si libertate profesionala;

c) responsabilitate morala, sociala si profesionala;

d) integritate morala si profesionala;

e) confidentialitate si respectul pentru sfera privata;

f) primatul interesului public;

g) respectarea si promovarea interesului superior al elevului;

h) respectarea legislatiei generale si a celei specifice domeniului;

i) respectarea autonomiei personale;

j) onestitate si corectitudine intelectuala;

k) atitudine decenta si echilibrata;

l) toleranta si incurajarea diversitatii;

m) autoexigenta in exercitarea profesiei;

n) interes si responsabilitate in raport cu propria formare profesionala, in cresterea calitatii activitatii didactice si a prestigiului unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar, precum si a specialitatii/domeniului in care isi desfasoara activitatea;

o) implicare in democratizarea societatii;

Ministerul precizeaza ca, in paralel, vor fi organizate dezbateri la care vor fi invitati specialisti in etica aplicata si managementul eticii, reprezentanti ai elevilor, ai parintilor, reprezentanti ai societatii civile si, nu in ultimul rand, toti factorii de decizie interesati de elaborarea unui document robust si util. Calendarul acestor evenimente va fi anuntat in perioada imediat urmatoare.Potrivit ministerului, consultarea publica are rolul de a ajuta la construirea unei infrastructuri etice in care sa fie inclus atat codul propriu-zis, cat si instrumente si mecanisme cat mai coerente de implementare a sa. MENCS intentioneaza ca acest cod de etica sa fie un instrument intrainstitutional, adica un act normativ-cadru care sa ofere posibilitatea unitatilor de invatamant de a adopta documente interne similare, in functie de specificul fiecarei scoli in parte."Prin urmare, consideram ca ar fi deosebit de utile puncte de vedere argumentate in ceea ce priveste principiul libertatii profesionale, atributiile comisiilor judetene de etica, procedura de sesizare a acestor comisii, precum si sanctiunile ce ar putea fi aplicate in cazul constatarii unor abateri de la pevederile codului de etica. Aceasta dezbatere are ca scop si realizarea unei diagnoze morale a scolii romanesti care sa detecteze comportamentele imorale nocive, sanctionabile de viitorul cod", arata Ministerul Educatiei.Toate propunerile avizate vor fi integrate in versiunea finala si consolidata a codului, aprobat ulterior prin ordin de ministru.Potrivit proiectului de cod, personalul didactic din unitatile de invatamant trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala in conformitate cu urmatoarele valori si principii:

Relatia cu elevii



a) ocroti sanatatea fizica, psihica si morala a elevilor prin:

b) elimina orice activitati care genereaza coruptie:

c) asigura egalitatea de sanse si a promova principiile educatiei incluzive;

d) sustine demnitatea si recunoaste meritul personal al fiecarui elev.

In relatia cu elevii, numiti in document drept "educabilii", se precizeaza ca profesorii au obligatia de a:a1) supravegherea pe parcursul activitatilor desfasurate in unitatea de invatamant, cat si in cadrul celor organizate de unitatea de invatamant in afara acesteia;a2) monitorizarea, semnalizarea si interzicerea agresiunilor verbale si/sau fizice si a tratamentelor umilitoare/degradante asupra elevilor;a3) asigurarea protectiei fiecarui elev, prin denuntarea formelor de violenta verbala/fizica exercitate asupra acestora, a oricarei forme de discriminare, abuz, neglijenta sau de exploatare a acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;a4) combaterea oricaror forme de abuz;a5) interzicerea hartuirii sexuale si a relatiilor sexuale cu elevii;b1) fraudarea examenelor;b2) solicitarea, acceptarea sau colectarea de catre personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, in vederea beneficierii de catre elevi de tratament preferential ori sub amenintarea unor sanctiuni, de orice natura ar fi acestea;b3) traficul de influenta si favoritismul;b4) oferirea de meditatii contra cost, cu proprii elevi, prin constrangere;

Relatia cu parintii



Codul prevede si norme de conduita pentru interactiunea cu parintii sau tutorii legali. Normele de conduita impuse sunt:



a) stabilirea unei relatii de incredere mutuala si a unei comunicari deschise;

b) respectarea confidentialitatii informatiilor si datelor furnizate si a dreptului la viata privata si de familie;

c) nu accepta sau impune, in relatia cu parintii/tutorii sau sustinatorii legali, dobandirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educationale oferite;

d) poate recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precadere cele deschise si gratuite, fara a impune achizitionarea celor non-gratuite.

Relatia cu colegii



In ceea ce priveste relatiile profesionale colegiale, personalul didactic ar urma sa respecte si sa aplice urmatoarele norme de conduita:



a) asigurarea respectului reciproc,

b) orice actiune trebuie intreprinsa cu onestitate intelectuala si morala;

c) exercitarea solidaritatii intre colegi, in situatii in care interesul comun al educatiei trebuie aparat;

d) sustinerea cooperarii si sprijinului reciproc in activitatile de predare-invatare si in

apararea intereselor profesionale;

e) toleranta diferentelor si evitarea denigrarii;

f) respectul sferei private;

g) incurajarea competitiei loiale;

h) semnalizarea fraudei intelectuale si a plagiatului;

i) evitarea practicarii oricarei forme de discriminare in relatiile cu ceilalti colegi.

Personalul didactic cu functii de conducere



In ceea ce priveste personalul didactic, care indeplineste functii de conducere, de indrumare si control sau care este membru in structuri de conducere, acesta va respecta si aplica urmatoarele norme de conduita manageriala:



a) respectarea criteriilor unui management eficient;

b) promovarea standardelor profesionale si morale specifice;

c) aplicarea obiectiva si impartiala a reglementarilor legale si a normelor etice;

d) evaluarea corecta conform atributiilor/responsabilitatilor/sarcinilor de serviciu din fisa postului;

e) interzicerea oricarei forme de constrangere/abuz din perspectiva functiei detinute;

f) interzicerea oricarei forme de hartuire/discriminare a personalului didactic.

Interdictii

Codul de etica vine si cu un set de interdictii. Astfel personalul didactic nu are voie:



a) sa foloseasca dotarile si baza materiala din spatiile de invatamant in vederea obtinerii de beneficii financiare personale directe sau indirecte;

b) sa foloseasca, sa produca sau sa distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;

c) sa organizeze activitati care pot pune in pericol vadit siguranta si securitatea elevilor sau a altor persoane aflate in incinta unitatii/institutiei de invatamant;

d) sa consume substante psihotrope, etnobotanice si/sau alcool;

e) sa incurajeze consumul de substante psihotrope, etnobotanice si alcool de catre elevi;

f) sa organizeze pariuri si jocuri de noroc



In cazul in care o persoana, participant direct sau indirect la procesul educativ, constata o incalcare a prevedrilor codului, ea poate sesiza (in calitate de victima sau martor) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de etica. Sesizarile trebuie facute in scris, pe adresa electronica sau fizica, a Comisiei de etica. Sesizarile pot fi individuale sau colective si primesc un numar de inregistrare care se comunica persoanei/persoanelor care au facut sesizarea. In termen de maxim 30 de zile Comisia de etica trebuie sa dea un raspuns oficial.