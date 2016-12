Ancheta la Spitalul de Urgenta din Barlad: o fetita a murit la o ora dupa ce medicii au refuzat sa o interneze, invocand o procedura

O fetita de 11 ani dintr-un centru pentru copii cu dizabilitati din judetul Vaslui a murit, la inceputul acestei saptamani, la mai putin de o ora de la refuzul cadrelor medicale de la Spitalul de Urgenta Barlad de a o interna.Reprezentantii Centrului de Primire in Regim de Urgenta a Copilului Abuzat, Neglijat si Exploatat (CPRUANE) Barlad sustin ca medicii i-au facut copilei un calmant si apoi au trimis-o in centrul rezidential pe motiv ca nu trecusera 24 de ore de la ultima externare. Cu numeroase afectiuni medicale, respectiv tetrapareza spastica, sindrom epileptic, convulsii, marasm nutritional si deficienta mentala, fetita fusese internata anterior, timp de o saptamana, in aceeasi unitate spitaliceasca, cadrele medicale luand decizia de a o externa dupa ameliorarea starii de sanatate."La mai putin de 24 de ore dupa ce a revenit in centrul rezidential, fetita a inceput din nou sa aiba convulsii, motiv pentru care am revenit cu minora la spital. Insa, medicul de garda mi-a spus ca-i face un calmant, dupa care sa o iau in centru pentru ca . Ne-am conformat si, din pacate, nici bine nu am ajuns in centru, ca fetita a murit. Cadrele medicale s-au justificat ca se lovesc de o procedura, care prevede ca pacientii nu pot fi reinternati daca nu au trecut 24 de ore de la ultima externare", a declarat, joi, seful CPRUANE Barlad, Ionel Bratianu.Conducerea Spitalului Barlad sustine ca, in situatii de urgenta, atunci cand starea pacientilor este grava, nu se justifica refuzul internarii prin invocarea acelei proceduri, motiv pentru care s-a dispus efectuarea unei anchete interne."Medicii nu sunt ingraditi de conducerea spitalului, de sistem sau orice proceduri sa refuze sa interneze cazurile grave, chiar daca nu au trecut acele 24 de ore de la ultima externare. Nu stiu ce considerente au avut de au refuzat internarea. O sa facem ancheta interna, o sa le luam declaratii medicilor sa vedem cum justifica situatia. Intr-adevar, sunt probleme cu decontarea la Casa de Asigurari de Sanatate a cheltuielilor de pe fisele medicale de internare in cazul in care nu se respecta acea procedura, dar, cand este vorba de salvat viata unui om, nu trebuie sa ne mai gandim la protocoale", a precizat directorul medical al Spitalului de Urgenta Barlad, Gabriela Danis.Fetita de 11 ani provenea dintr-o familie dezorganizata, fiind abandonata la nastere de mama sa. Ulterior, copila a fost crescuta de catre tata, care a murit intr-un accident. In consecinta, fetita a ajuns in plasament la bunica paterna, insa, in vara acestui an, odata cu moartea femeii, a fost preluata intr-un centru de plasament pentru copii cu dizabilitati.