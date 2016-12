UPDATE Ministrul Educatiei a semnat ordinul de retragere a titlului de doctor pentru Petre Toba si Florentin Pandele

Cele doua ordine de retragere ale titlurilor de doctor au fost publicate joi pe site-ul Ministerului Educatiei."Ieri (n.r. miercuri) am semnat ordinele de retragere a titlurilor de doctor a domnilor Petre Toba si Florentin Pandele. Mai departe, e treaba domniilor lor ce vor face. daca vor contesta in instabta decizia CNATDCU sau nu", a declarat joi ministrul Educatiei, potrivit Mediafax.Pe 12 octombrie. Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis, cu 36 de voturi pentru si unul impotriva, ca fostul ministru Petre Toba si primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, au plagiat in lucrarile de doctorat, propunand retragerea lucrarilor de doctorat.Petre Toba, fost ministru al Afacerilor Interne in Cabinetul Ciolos, este pe lista demnitarilor asupra carora exista suspiciuni ca si-ar fi plagiat lucrarile de doctorat. Potrivit informatiilor aparut in spatiul public, acesta ar fi copiat din diverse lucrari peste 250 din cele 390 de pagini ale tezei de doctorat "Politia Romana - Forta de stabilitate si securitate. Optimizarea managementului cooperarii internationale in vederea combaterii amenintarilor neconventionale". Comisia de specialitate din cadrul CNATDCU a stabilit la data de 01 septembrie ca Toba nu a plagiat, propunerea specialistilor fiind de pastrarea a titlului de doctor. Ulterior, la inceputul lunii septembrie, Consiliul General al CNATDCU a respins raportul comisiei de lucru, fiind intrunita o alta comisie care a stabilit ca a plagiat.