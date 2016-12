Brigada Rutiera: Traficul este ingreunat in Bucuresti din cauza cetii

Din cauza temperaturilor scazute, pe carosabil s-a format polei, ceea ce poate duce la derapaje si impune cresterea distantei de franare. Politistii de la Brigada Rutiera le recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo si ale unui carosabil acoperit.Ei le recomanda de asemenea soferilor sa nu opreasca sau sa stationeze in locuri nepermise, pe traseele mijloacelor de transport in comun, pe trecerile de pietoni sau la colturile intersectiilor pentru a nu obtura vizibilitatea altor conducatori auto care doresc sa iasa de pe strazi laturalnice.Pietonilor le este recomandat sa circule doar pe trotuare, sa traverseze carosabilul doar prin locurile special amenajate si la culoarea verde a semaforului electric, dupa ce s-au asigurat temeinic ca traversarea se face in conditii de siguranta.Politistii atentioneaza ca valorile de trafic vor fi in crestere in aceste zile si pot aparea blocaje de circulatie, in special in zonele periferice si pe arterele rutiere ce converg spre iesirea din oras.