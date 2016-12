Cod galben de ceata si polei in cateva judete

In judetele Bihor, Timis si Arad este cod galben de ceata pana la ora 8.00. Meteorologii atentioneaza ca ceata reduce vizibilitatea local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.De asemenea, izolat, se poate forma si polei.ANM a emis cod galben de ceata si pentru judetele Harghita, Sibiu si Mures, care este in vigoare pana la ora 11.00.Si in aceste judete, vizibilitatea este local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, fiind totodata si conditii de formare a poleiului.