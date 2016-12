VIDEO CTP, despre propunerea lui Sevil Shhaideh pentru postul de premier: "Va pune in aplicare ideile PSD si ce ii spune Dragnea"

Citeste pe Stirile ProTV

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, miercuri, in platoul Stirilor PRO TV, propunerea lui Liviu Dragnea pentru functia de premier, Sevil Shhaideh.In ceea ce priveste propunerea liderului PSD, aceasta aduce o serie de premiere pentru Romania. Daca va fi acceptata de presedintele Klaus Iohannis, Sevil Shhaideh va deveni prima femeie premier care conduce guvernul de la Bucuresti, dar in acelasi timp si primul premier roman musulman. O persoana in care seful social-democratilor sustine ca are incredere totala si care ar urma sa execute fara abateri programul de guvernare batut in cuie de Liviu Dragnea.