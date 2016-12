Sotul lui Sevil Shhaideh a lucrat peste 20 de ani la Ministerul Agriculturii din Siria si a tradus in araba carti scrise de Lester Brown

Akram Shhaideh este de origine siriana si a absolvit in 1984 Universitatea Tishreen din orasul sirian Lattakia, iar in 2010 si-a luat doctoratul in Economie la Academia de Studii Economice din Bucuresti si pe cel in Stiinte Agronomice la Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala.Din anul 1988 si pana in 2010 a lucrat la Ministerul Agriculturii din Siria, unde a detinut, intre altele, functia de sef al Departamentului de Fructe tropicale si subtropicale.In paralel, in aceasta perioada, timp de trei ani a fost angajat al unei companii din Damasc, indeplinand functiile de editor si "comentator de documentare".El a venit in Romania in anul 2011, fiind consultant pe probleme de agricultura si profesor la Universitatea "Ovidius", Facultatea de Stiinte ale Naturii si Agricole, intre 2012 si 2013. Timp de un an, din 2013 si pana in 2014, a fost consilier la cabinetul unui secretar de stat din Ministerul Agriculturii.De asemenea, el a lucrat la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta pana in vara anului trecut, dar si la Regia Autonoma Judeteana de Apa (RAJA) Constanta, aflata in subordinea Consiliului Judetean.Akram Shhaideh a scris mai multe articole cu teme privind agricultura si a participat la realizarea mai multor carti. Totodata, el a tradus din engleza in araba doua carti scrise de Lester Russell Brown, analist de mediu si fondator al Institutului de Politica Planetara.Akram Shhaideh are trei apartamente in Siria, unul cumparat in 1993, cu o suprafata de 95 de metri patrati, altul din 2003, de 145 de metri patrati, si cel de-al treilea din 2013, de 180 de metri patrati.Conform celei mai recente declaratii de avere a lui Sevil Shhaideh, din mai 2016, sotul ei a incasat in ultimul an fiscal 21.680 de lei de la Regia Autonoma Judeteanta de Drumuri si Poduri Constanta si 13.982 de lei de la RAJA Constanta.