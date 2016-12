Mihnea Motoc: Romania a inceput negocieri cu SUA pentru cumpararea de avioane F-16

"O vreme, asigurarea spatiului aerian se va realiza in paralel cu aparatele F-16 si Mig21 Lancer, dar va trebui sa continuam achizitionarea de aparate F-16. Inca de la inceputul anului am lansat o scrisoare circulara tuturor aliatilor europeni care au in dotare aparate F-16, avioane care ar trebui sa raspunda unor asteptari ale noastre. Din motive care tin de evolutia mediului general de securitate, niciunul dintre acesti aliati nu poate, la ora la care vorbim, sa puna la dispozitie o escadrila de F-16", a spus Mihnea Motoc.Ministrul Apararii a explicat ca, in aceste conditii, partea romana s-a orientat spre discutii directe cu guvernul producatorului avioanelor F-16."Ca atare, spre finalul anului, ne-am orientat spre discutii directe cu guvernul producatorului, adica guvernul Statelor Unite, care, desigur, are viziunea cea mai cuprinzatoare a aparatelor disponibile si urmeaza sa punem cap la cap o oferta pe care sa o analizam", a adaugat Motoc.Trei aeronave F-16 au intrat, in 15 decembrie, in dotarea Armatei romane, dupa ce alte sase au fost receptionate in septembrie de Ministerul Apararii. Ultimele trei avioane din cele 12 cumparate din Portugalia vor fi livrate in cursul anului viitor, a anuntat MApN.Primele sase aeronave F-16 Fighting Falcon achizitionate de Romania - cinci in simpla comanda si una in dubla comanda, modernizate la standardul F-16 MLU 5.2R - au intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane pe data de 29 septembrie, iar ultimele trei avioane din cele 12 cumparate din Portugalia vor fi livrate in cursul anului 2017.