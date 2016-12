Prognoza meteo pentru joi si vineri: Temperaturi mai ridicate decat cele normale la aceasta data

, in zonele de deal si de munte, cerul va fi variabil la senin, iar la amiaza se vor inregistra temperaturi mai ridicate decat cele normale la aceasta data, informeaza ANM, citata de Mediafax. In zonele joase, cu precadere din vestul, sudul, sud-estul si centrul tarii se va semnala ceata sau nebulozitate joasa, iar vremea se va mentine relativ rece si pe parcursul zilei.Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre -2 si 7 grade, mai ridicate in Dealurile Subcarpatice. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -16 grade in depresiunile Carpatilor Orientali si 0 grade in Dealurile de Vest., cerul va fi temporar noros, iar in prima parte a zilei si noaptea vor fi conditii de ceata. Vantul va sufla in general slab. Temperatura maxima se va situa in jurul a 3 grade, iar cea minima va fi de -6...-5 grade, mai scazuta in zona preoraseneasca, spre -8...-9 grade., vremea va fi in general frumoasa la deal si la munte, unde cerul va fi variabil, iar valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale ale perioadei. In restul teritoriului, cerul va fi mai mult noros, pe arii restranse se va semnala ceata, in special dimineata si noaptea si izolat vor fi posibile precipitatii slabe, burnita sau fulguieli.Vantul va sufla slab pana la moderat, cu intensificari trecatoare pe crestele montane inalte, iar in a doua parte a intervalului si pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -2 si 8 grade, iar cele minime intre -10 si 0 grade, mai coborate in depresiunile Carpatilor Orientali.