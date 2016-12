Ce avere are Sevil Shhaideh si ce venituri a avut in 2015

documente Declaratie avere Sevil Shhaideh 2016 (21 Dec 2016) PDF, 2MB

In 2015, Sevil Shhaideh a avut venituri de circa 41.000 de euro.Potrivit declaratiei de avere depusa in 10 februarie 2016, aceasta detine:- un apartament de 47 mp cumparat in 1994 in Constanta, detinut 100% de Shhaideh Sevil (Sumanariu); Shhaideh Akram , sotul acesteia, detine urmatoarele proprietati:- un apartament de 95 mp, in Siria, dobandit in 1993, detinut 50%-50% cu Kigham Sobh;- un apartament de 145 mp detinut in Damasc, Siria, dobandit in 2003;- un apartament de 180 mp, detinut in Damasc, Siria, Dobandit in 2013.Potrivit aceluiasi document Shhaideh Sevil detine 422.129 lei intr-un cont curent la Raiffeisen BAnk. SOtul acesteuia are in cont 164.459 lei, in alt cont, la aceeasi banca.Aceasta a acordat in nume propriu un imprumut de 20.000 euro lui Chhide BAchir.Aceasta are si un credit de 60.000 lei luat in 2012 si scandent la finalul lui 2017 la BRD Groupe SOciete Generale.In 2015 aceasta a avut un venit de 185.517 lei circa 41.000 de euro:- 30.647 - secretar de stat MDRAP- 61.901- ministru MDRAP;- 92.969 - membru CIFGA EXIMBANK;Sotul a avut un venit de:- 21.680 lei RAJDP Constanta;- 13.982 RAJA SA; Potrivit declaratiei de interese , este actionar la COREMAR - CUPON GRATUIT si SC ROSYR INTERNATIONAL SRL - radiata. Si sotul a fost actionar la ultima firma, potrivit declaratiei de interese depusa in 2014.