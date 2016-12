Judecator: Procurorii nu au dovedit acuzatiile de malpraxis si experimente pe copii in cazul chirurgului Burnei 

Magistratul mai afirma ca Gheorghe Burnei si-a recunoscut 10 fapte de luare de mita, insa procurorii nu au dovezi pentru alte 5 infractiuni de coruptie. Mai mult, pentru faptele de mita recunoscute, inregistrarile de la dosar arata ca medicul "a acceptat cu greu sumele de bani primite de la pacienti".Detalii apar in motivarea deciziei prin care un judecator de la Tribunalul Bucuresti a respins, pe 11 decembrie, cererea procurorilor de arestare preventiva a medicului Gheorghe Burnei, acesta fiind plasat in arest la domiciliu. Marti, Curtea de Apel Bucuresti a decis revocarea arestului la domiciliu si plasarea sub control judiciar a medicului.In referatul trimis in instanta de procurori se arata ca exista indicii privind savarsirea de catre Gheorghe Burnei a unor infractiuni contra vietii si contra integritatii corporale sau sanatatii, in care victimele sunt minori aflati anterior intr-o stare de sanatate precara, stare pe care Burnei a agravat-o prin actiunile sale intentionate.Judecatorul sustine insa casi folosirea de dispozitive neomologate."(...) Trebuie precizat ritos faptul ca nu sunt dovedite si nu fac obiectul cauzei penale de fata eventualele acuzatii de malpraxis la adresa inculpatului, cu atat mai mult cu cat pentru dovedirea acestora este nevoie de un REML, care in cauza de fata lipseste. Nu poate fi retinuta ca agravand situatia inculpatului nici acuzatia din referat privind caracterul experimental al unora dintre operatiile efectuate de catre inculpat, intrucat, pe de o parte, ele exced obiectului prezentei cauze, iar pe de alta parte, sunt nedovedite. Revine Colegiului Medicilor, INML si Comisiei de Bioetica posibilitatea de a efectua o investigatie serioasa, dar ulterioara prezentei propuneri, care sa confirme sau sa infirme temeinicia acestor acuzatii, dar, la momentul de fata, ele nu pot fi luate in considerare de catre instanta, intrucat nu se concretizeaza in acuzatii penale explicite la adresa inculpatului (...). Tot astfel nu fac obiectul pricinii de fata si, in lipsa unei investigatii serioase, nu pot agrava situatia inculpatului nici sustinerile privind caracterul omologat sau nu al unora dintre dispozitivele folosite de catre inculpat la operatii. Nici sustinerea privind plata unor dispozitive medicale de catre pacienti nu poate fi retinuta de catre instanta, intrucat excede obiectului cauzei, pe de o parte, iar pe de alta parte, din nou, Parchetul nu ii imputa, in concret vreo fapta penala inculpatului", se arata in motivarea tribunalului., insa, desi medicul si-a recunoscut vinovatia, procurorii nu au dovezi in cazul a 5 dintre aceste fapte.Totodata, judecatorul arata ca pacientii i-au dat bani lui Burnei dupa ce acesta a efectuat interventiile chirurgicale, "pentru a-l rasplati pentru calitatea serviciilor medicale de care in covarsitoarea majoritate mituitorii erau multumiti".Magistratul considera ca", fata de alte cazuri, si trebuie avut in vedere ca el este "o personalitate recunoscuta in domeniul medicinii, cu multe operatii reusite, unele in premiera mondiala sau europeana", sau ca "a avut o activitate meritorie si in invatamantul superior medical, fiind doctor in medicina si cadru universitar reputat".