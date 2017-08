Procesul in care procuroarea Mihaela Moraru Iorga contesta revocarea din DNA a fost amanat pentru 13 septembrie

"Este vorba de atingerile aduse stabilitatii functiei de procuror. Eu vad DNA ca pe o echipa, o echipa pe care o formeaza procurorul sef cand isi alege procurorii pentru DNA, insa nu la fel de clare sunt procedurile cand acestia trebuie sa plece si sunt revocati", a aratat avocatul procuroarei Iorga.El a mai precizat ca este o schimbare dramatica in viata unui procuror cand este schimbat din functie: "Este dramatic pentru cariera unui procuror ca peste noapte sa fie revocat, sa i se interzica accesul la propriile documente si la propriile dosare si trimis printr-o hotarare a Sectiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii sa-si reia activitatea la Bacau, ca procuror de judecatorie si unde nici macar nu sunt posturi vacante. Asta perturba viata oricarui om care nici nu mai are domiciliul in Bacau. Aceasta procedura de revocare este foarte precar reglementata", a declarat avocatul Ionut Dobrinescu.Mihaela Moraru Iorga, revocata din DNA de catre procurorul-sef Laura Coduta Kovesi, a atacat dispozitia acesteia la Sectia Contencios Administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, cerand suspendarea ordinului.Pe 5 iulie, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a semnat revocarea procurorilor Doru Tulus si Mihaela Moraru Iorga de la DNA, dupa ce au fost audiati in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, iar aceasta a avizat revocarea, conform solicitarii adresate de catre sefa DNA.Mihaielei Moraru Iorga i s-a reprosat ca nu a inregistrat un denunt conform procedurilor legale, iar lui Doru Tulus ca a solutionat dosare in care era implicata o persoana cu care avea "raporturi civile", ceea ce i-ar fi afectat impartialitatea.Ulterior, procurorii DNA Mihaela Iorga, Doru Tulus si Marin Nicolae au sesizat Inspectia Judiciara, acuzand ca procurorul sef al DNA s-ar implica in ancheta privind inregistrarea unei sedinte a DNA, facand presiuni asupra procurorilor si solicitand teste cu detectorul de minciuni. De asemenea, cei trei procurori au trimis un memoriu CSM, in care sustineau ca testarea poligraf a unui magistrat poate deschide calea catre vulnerabilizarea procurorilor.Procurorul Mihaela Moraru Iorga declara ca tensiunea dintre ea si procurorul sef a parut din cauza faptului ca ar fi refuzat sa dea curs unor solicitari, dand exemplu un dosar in care Kovesi ar fi solicitat ca Elena Udrea sa fie retinuta, insa ea a impus masura controlului judicar: "Sincer, nici eu nu am inteles exact ce imi reproseaza doamna procuror sef. (...) Va pot da un exemplu - Elena Udrea. Mi-a dat Parlamentul aviz doar pentru retinere, nu si pentru arestare si am iesit si am spus ca atat timp cat nu avem aviz pentru arestare, nu se impune retinerea, ar fi insemnat sa facem un circ mediatic. Am luat masura controlului judiciar pe cautiune si cred ca a fost masura corecta", a sustinut Mihaiela Moraru Iorga.Intrebata daca Kovesi i-a cerut acest lucru direct, Mihaiela Moraru Iorga a spus ca sefa DNA nu cerea niciodata in mod direct, sustinand ca aceasta "intervenea prin procurorul sef adjunct".