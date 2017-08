Cristian Boureanu, aflat in arest preventiv de doua luni, va fi eliberat

Decizia instantei este definitiva, iar Boureanu va fi eliberat din Penitenciarul Rahova, dupa doua luni de arest.Tribunalul Bucuresti a respins o contestatie a procurorilor, fiind mentinuta decizia luata pe 2 august de Judecatoria Sectorului 1, prin care lui Boureanu i-a fost inlocuit arestul preventiv cu masura controlului judiciar.Fostul deputat a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea a trei infractiuni de ultraj, el fiind acuzat ca a agresat un politist rutier. In acelasi dosar a fost trimisa in judecata si Laura Teodora Dinca, prietena lui Boureanu, acuzata de marturie mincinoasa.Pe 9 iunie, in jurul orei 1,30, masina in care se afla Cristian Boureanu, alaturi de prietena lui, a fost oprita in trafic de un echipaj de politie rutiera pe bulevardul Aviatorilor din Capitala.In momentul in care politistii i-au solicitat documentele de identitate, Boureanu s-a manifestat violent, a amenintat un politist si i-a prins acestuia degetele mainii drepte prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rupt uniforma si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni traumatice. Politistul a reactionat si l-a lovit pe Boureanu, acesta cazand la pamant.Boureanu a fost imobilizat, incatusat si condus la sediul Brigazii Rutiere pentru cercetari. Fiind intr-o stare avansata de ebrietate, lui Boureanu i s-a facut rau, el fiind transportat apoi la Spitalul Floreasca. Pe 10 iunie, el a fost arestat preventiv.