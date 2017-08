Alte 8 persoane retinute alaturi de Ilie Dragne in dosarul de evaziune fiscala care vizeaza ferma de porci controlata de fiul lui Liviu Dragnea

Maria Vasii, avocatul lui Ilie Dragne, a afirmat dupa audieri ca acesta a dat declaratii in detaliu in fata anchetatorilor, adaugand ca in cazul clientului sau este vorba despre o singura tranzactie."Domnul Dragne a dat declaratii in detaliu. Dumnealui nu a fost in societate la data cand s-a facut aceasta pretinsa tranzactie. Discutam de o singura tranzactie, de o singura plata. Or, pentru un agent economic din 2013 pana in prezent inseamna ca a semnat poate mii de acte fiscale. Din moment ce, in urma a mii de acte examinate, s-a gasit doar aceasta factura de 200.000 de lei, cred ca este de invidiat", a declarat Maria Vasii.Pe de alta parte, Maria Vasii sustine ca fiul lui Dragnea nu mai este actionar la ferma de porci de la inceputul anului, insa, conform datelor de la Registrul Comertului, SC Ferma Salcia SA ii are ca actionari pe Stefan Valentin Dragnea - 90% si Ilie Dragne - 10%, ultimul fiind si director general si administrator al firmei.Joi, procurorii si politistii au efectuat perchezitii la sediile si punctele de lucru ale unor societati comerciale, dar si la locuintele mai multor persoane intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala care ar fi dus la prejudicierea bugetului de stat cu peste 39 de milioane de lei. Printre locatiile unde au avut loc perchezitii a fost si ferma din Salcia.Potrivit unui comunicat al Parchetului General, au fost efectuate perchezitii in 80 de locatii - sedii sociale si puncte de lucru ale unor societati comerciale, precum si locuinte ale persoanelor care coordoneaza activitatea acestora."Din probatoriul administrat pana in prezent, in ceea ce priveste infractiunea de evaziune fiscala, a rezultat ca in contabilitatea a 12 societati comerciale care isi desfasoara activitatea in domeniile constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcinelor, in perioada 2010 - 2016, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidentiat in contabilitate cheltuieli nereale, imprejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat si 24.058.469 lei TVA dedus nelegal", a aratat Parchetul General.