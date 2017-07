Curtea de Apel Bucuresti, asteptata sa se pronunte vineri in dosarul in care Neculai Ontanu este acuzat de luare de mita

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti ar urma sa pronunte, vineri, o decizie in cazul fostului primar al Sectorului 2 Neculai Ontanu, acuzat ca a luat mita un teren de 1.500 de metri patrati, in valoare de 4,2 milioane de euro, pentru a facilita retrocedarea mai multor terenuri. La ultimul termen al procesului, avocatii lui Ontanu au sustinut ca fapta de luare de mita s-a prescris, potrivit news.ro.



Magistratii Curtii de Apel Bucuresti trebuiau sa pronunte o sentinta in acest dosar in 14 iulie, insa au amanat pentru vineri decizia, care nu va fi definitiva.

La ultimul termen al procesului, din 10 iulie, aparatorii fostului primar au cerut schimbarea incadrarii juridice, in sensul de a se elimina forma agravanta din acuzatia de luare de mita. "Chiar si daca nu se schimba incadrarea juridica, prescriptia a intervenit cu privire la faptele de coruptie￯, a sustinut aparatorul lui Ontanu.

Avocatul lui Toma Sutru, fost secretar general al Primariei Sector 2, a aratat acelasi lucru si a completat ca singura infractiune care se mai poate retine in cazul clientului sau este spalarea de bani. "In denuntul sau din 16 februarie 2016, Cristian Borcea arata ca Sutru i-ar fi pretins doua milioane de euro mita. In denunt, Borcea nu a spus exact cand i s-a cerut mita. Ultimul virament bancar pe numele tatalui domnului Sutru de la Borcea a fost in decembrie 2007￯, a aratat avocatul.

Dupa proces, Neculai Ontanu a spus ca se considera nevinovat intrucat nu a luat mita.