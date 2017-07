Un nou caz Elodia: Un barbat acuzat ca si-a ucis prietenul acum 7 ani a fost trimis in judecata. Cadavrul nu a fost gasit

La data de 15 februarie 2010, inculpatul Dianu Felix, exercitand acte de violenta asupra victimei N.D., a ucis-o, iar ulterior i-a ascuns cadavrul, care nu a fost gasit niciodata. Inculpatul si victima se aflasera in relatii de prietenie, insa la momentul comiterii faptei erau in conflict pe fondul unei relatii intre inculpat si fosta sotie a victimei.Din probele administrate reiese ca inculpatul este ultima persoana in prezenta careia a fost vazuta victima, in viata sau in orice alt mod, mai precis in autoturismul lui Dianu Felix.Ulterior comiterii faptelor expuse anterior, inculpatul a efectuat manopere menite a induce in eroare apropiatii victimei N.D., sugerand ca aceasta ar fi in viata, in scopul intarzierii sesizarii organelor de urmarire penala.La data de 22 februarie 2010, Politia orasului Targu Carbunesti, judetul Gorj, a fost sesizata de catre fratele victimei N.D. cu privire la disparitia acesteia in imprejurari suspecte de pe raza orasului Targu Carbunesti, unde domicilia.Pentru gasirea victimei au fost efectuate activitati de cautare pe o perioada de mai bine de 7 ani, iar disparitia sa a fost intens mediatizata, nefiind identificat insa nici un semn de viata autentic, oricat de neinsemnat.Mentionam ca in cauza au fost efectuate investigatii ample, menite a gasi victima, atat in cadrul procedurii disparitiei, cat si in cadrul procedurii urmaririi internationale si in prezentul dosar penal. Victima a fost data in urmarire internationala, fiind cautata de reteaua Interpol, care cuprinde fortele de politie din peste 190 de state.Precizam ca printr-o sentinta civila din 2015, pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti, s-a hotarat declararea judecatoreasca a mortii victimei, stabilindu-se ca data decesului este 15 februarie 2010.Procurorii au propus instantei mentinerea sechestrului dispus asupra bunurilor imobile ale inculpatului Dianu Felix, precum si mentinerea masurii preventive a controlului judiciar fata de acesta.