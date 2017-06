Tribunalul Prahova a prelungit interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a SC Asesoft International SA si SC Teamnet International SA

Magistratii Tribunalului Prahova au hotarat, vineri, prelungirea interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a companiilor SC Asesoft International SA si SC Teamnet International SA, relateaza News.ro. Cele doua firme sunt urmarite penal de DNA Ploiesti pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, ambele infractiuni in forma continuata.

Conform datelor postate pe portalul instantelor de judecata, Tribunalul Prahova a admis o propunere a procurorilor de la DNA Ploiesti, dispunand prelungirea interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor Asesoft International SA si Teamnet International SA pentru o durata de 60 de zile, decizia nefiind definitiva.

Directia Nationala Anticoruptie a cerut in aprilie Tribunalului Prahova sa interzica initierea procedurilor de dizolvare sau lichidare a SC Asesoft International SA si SC Teamnet International SA, detinute pana in 2012 de Sebastian Ghita, sau, dupa caz, suspendarea procedurilor de dizolvare si lichidare initiate, solicitarea venind in contextul in care cele doua firme sunt cercetate pentru complicitate la trafic de influenta si spalare de bani.

Pe 29 martie, procurorii anticoruptie au dispus inceperea urmaririi penale impotriva S.C. Asesoft International S.A si S.C. Teamnet International S.A., ca persoane juridice, pentru complicitate la trafic de influenta in forma continuata si spalare de bani in forma continuata.

In plus, procurorii DNA au pus sechestru asupra unor bunuri imobile apartinand S.C. Asesoft International S.A. si S.C. Teamnet International S.A., in limita sumelor de 13.299.972 lei , respectiv 23.195.578,2 lei.

Administratorul SC Asesoft International, Cristian Anastasescu, si directorul SC Teamnet International, Bogdan Padiu, sunt urmariti penal, sub control judiciar, pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, ambele in forma continuata, precum si constituire a unui grup infractional organizat, in cel de-al cincilea dosar in care e cercetat fostul deputat Sebastian Ghita.