Dan Andronic pe Facebook: M-am intalnit cu Sebastian Ghita la Belgrad

Sebastian Ghita se afla in prezent la Belgrad, sub control judiciar, dupa ce o instanta sarba a decis saptamana trecuta eliberarea sa din arest dupa plata unei cautiuni de 200.000 de euro.Instantele din Romania au facut cereri pentru audierea prin videoconferinta a lui Sebastian Ghita in trei dosare diferite, a anuntat miercuri Ministerul Justitiei de la Bucuresti, intr-un comunicat.Dan Andronic a fost trimis in judecata, luna trecuta, de procurorii DNA, in dosarul privind finantarea campaniei prezidentiale din anul 2009, alaturi de Elena Udrea si Ioana Basescu.