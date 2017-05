Doi fosti angajati ai unei banci din Bucuresti, condamnati la cate 4 ani de inchisoare pentru acordarea de credite cu acte false

Dosarul a fost trimis in instanta in iunie 2014.Tribunalul Constanta a decis condamnarea Dianei Maxim, director adjunct al unei banci din Bucuresti, a Luizei Elena Constantinescu, ofiter de credite la aceeasi banca, la data comiterii faptelor, si a lui Cosmin Popa, administratorul societatii "Credit Group" SRL Constanta, la cate patru ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune in forma continuata.In acelasi dosar au mai fost condamnati la cate un an si jumatate de inchisoare cu executare pentru inselaciune Dinca Trantu, Viorel Dinu, Georgiana Dinu si Iulian Tocila, si la cate doi ani de inchisoare cu executare, pentru aceeasi infractiune, Constantin Coteanu, Marieta Iuruc, Theodor Pavel si Sorin Bulica. Tot pentru inselaciune, Mina Lica a primit un an si doua luni de inchisoare cu suspendare, iar Taifun Asan, un de an inchisoare cu suspendare. Pentru Marius Gosiu si Stila Sarafu, trimisi in judecata, instanta a decis incetarea procesului.Tribunalul Constanta i-a mai condamnat pe Ionel Radu la doi ani si doua luni de inchisoare cu executare si pe Stelian Alexe la trei ani si trei luni de inchisoare cu executare, pentru inselaciune si uz de fals, iar Carmen Eugenia Stefanescu si Marian Stefanescu au primit cate un an si jumatate de inchisoare cu suspendare pentru inselaciune.Costel Catalin Serban, expert evaluator, a fost achitat de Tribunalul Constanta.Instanta a constatat ca inadmisibila actiunea civila formulata de Banca Transilvania in privinta pretentiilor formulate in legatura cu Dinca Trantu, Marian Stefanescu, Carmen Stefanescu, Constantin Coteanu, Marieta Iuruc, Theodor Pavel, Viorel Dinu, Georgiana Dinu, Mina Lica, Ionel Radu, Iulian Tocila, Sorin Bulica, Taifun Asan. Totodata, Tribunalul a admis actiunile civile privind obligarea lui Stelian Alexe la plata sumei de 1.720.835,49 franci elventieni catre Banca Transilvania SA.Decizia Tribunalului Constanta nu este definitiva si poate fi atacata cu apel la Curtea de Apel Constanta.Potrivit procurorilor DNA, in perioada 15 noiembrie 2007 ¬ 16 august 2008, Dinca Trantu, Marian Stefanescu, Carmen Stefanescu, Constantin Coteanu, Marieta Iuruc, Theodor Pavel, Viorel Dinu, Georgiana Dinu, Mina Lica, Ionel Radu, Iulian Tocila, Sorin Bulica, Taifun Asan, Ionel Radu, Stelian Alexe, Carmen Eugenia Stefanescu si Marian Stefanescu au introdus, prin intermediul SC "Credit Group" SRL Constanta (care avea ca obiect de activitate intermedierea incheierii contractelor de credit), mai multe cereri de credit pentru persoane fizice, adresate unei unitati bancare din Bucuresti."Beneficiind de complicitatea inculpatilor Maxim Diana, Constantinescu Elena Luiza si Popa Cosmin, solicitantii creditelor i-au indus in eroare pe reprezentantii acestei institutii bancare, prin prezentarea unor documente false referitoare la posibilitatile lor financiare de a rambursa ratele aferente imprumuturilor solicitate", a aratat DNA, intr-un comunicat.Procurorii anticoruptie au precizat ca prin acordarea in mod ilicit a acestor credite unitatea bancara a fost prejudiciata cu suma de 9.087.530,89 euro.