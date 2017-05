Dan Andronic, audiat si la Parchetul General, dupa ce dimineata se prezentase la DNA

In luna aprilie, si Parchetul General a anuntat ca a deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari 'in rem' sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz si falsificarea documentelor si evidentelor electorale, dupa dezvaluirile jurnalistului Dan Andronic despre alegerile prezidentiale din decembrie 2009.Dan Andronic a sustinut ca, in decembrie 2009, in turul doi al alegerilor prezidentiale, inalti demnitari ai statului roman, printre care George Maior, Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi, ar fi mers acasa la Gabriel Oprea.In replica, fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat ca intalnirea organizata la el acasa a fost o "simpla cina", unde i-a invitat pe George Maior, Vasile Dincu, Anghel Iordanescu, Dan Andronic si Neculai Ontanu.