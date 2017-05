Perchezitii DIICOT in Bucuresti si in 7 judete, la membrii unei grupari specializate in spalarea banilor si evaziune fiscala

Perchezitiile sunt efectuate impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane si ai Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti.In acest caz exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 - 2015, reprezentantii unor societati comerciale au constituit un grup infractional organizat care au actionat in domeniul agricol, al constructiilor si al comertului cu piese auto.Potrivit DIICOT, membrii grupului infractional au evidentiat in contabilitate cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale ori au evidentiat alte operatiuni fictive, respectiv au inregistrat facturi emise de societati fantoma si documente de plata a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, in numerar, din conturile bancare ale societatilor fantoma, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.16 suspecti vor fi adusi la sediul central al DIICOT, pentru audieri.