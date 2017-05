Curtea de Apel Ploiesti judeca un nou termen din procesul in care Laura Codruta Kovesi a dat in judecata Antena 3

La termenul anterior, instanta a constatat, cu majoritate, imposibilitatea revenirii la stadiul procesual anterior deschiderii dezbaterilor asupra fondului, respectiv cel prevazut de articolul 390 Cod procedura civila.Avocatul Antenei 3 si al jurnalistilor Mihai Gadea, Bianca Grigore, Radu Tudor si Mugur Ciuvica a explicat ca stramutarea este solicitata pe motiv ca, din punctul de vedere al paratilor, judecata se afla in stadiul procesual prevazut de articolul 390 Cod procedura civila.Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, pe 18 ianuarie, stramutarea procesului de la Curtea de Apel Pitesti la Curtea de Apel Ploiesti, dupa ce a admis o cerere formulata de Radu Tudor, Bianca Grigore, Razvan Savaliuc, Mugur Ciuvica, Mihai Gadea si SC Antena 3 SA.De asemenea, judecatorii de la Sectia I civila a instantei supreme au anulat actele de procedura indeplinite in acest dosar de Curtea de Apel Pitesti privind incuviintarea si/sau respingerea probelor. Totodata, a fost anulata si incheierea din 11 ianuarie 2017, prin care CA Pitesti ramasese in pronuntare in acest dosar.Este pentru a doua oara cand acest proces este mutat la alta instanta. Initial, dosarul a fost inregistrat la Curtea de Apel Bucuresti, insa pe 21 aprilie 2016, tot ICCJ a dispus stramutarea procesului la Curtea de Apel Pitesti, jurnalistii de la Antena 3 motivand ca cele doua judecatoare care se ocupau de acest caz - Gabriela Manuela Radulescu si Andreea Doris Tomescu - au dat dovada de rea-credinta, deoarece le-au respins mai multe probe.Procesul se afla in faza de recurs, dupa ce, pe 16 octombrie 2015, Tribunalul Bucuresti a decis ca postul Antena 3, jurnalistii Mihai Gadea, Radu Tudor, Razvan Savaliuc, Bianca Nae si analistul Mugur Ciuvica sa plateasca in solidar daune morale in valoare de 250.000 de lei procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru o serie de afirmatii la adresa ei facute in emisiunea 'Sinteza zilei' din 19 iunie 2014.In iunie 2014, Laura Codruta Kovesi a dat in judecata Antena 3 si pe jurnalistii mentionati, reclamand faptul ca in emisiunea 'Sinteza zilei' din data de 19 iunie 2014 a fost acuzata ca a musamalizat ancheta in dosarul in care se efectuau cercetari fata de Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, si Mircea Basescu.In actiunea depusa in instanta, Kovesi le-a cerut judecatorilor sa oblige Antena 3 si pe cei cinci jurnalisti sa plateasca in solidar suma de un milion de lei, reprezentand prejudiciul creat, dar si cheltuielile de judecata. Kovesi sustinea ca in emisiune au fost prezentate mai multe fapte si au fost facute afirmatii mincinoase, care i-au creat un grav prejudiciu de imagine si au adus o grava atingere demnitatii umane.