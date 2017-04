Liviu Dragnea contesta condamnarea din dosarul Referendumul la CEDO si la Curtea Europeana de Justitie

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, la inceputul acestei saptamani, contestatia la executare depusa de Liviu Dragnea impotriva condamnarii primite in dosarul "Referendumul"."Exista acest demers finalizat, asa cum era de asteptat, cu respingerea contestatiei. Mai am posibilitatea de a face doua demersuri, la CEDO si la Curtea Europeana de Justitie. Avocatii vor depune actiunile in cel mai scurt timp", a declarat joi liderul PSD.