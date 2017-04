Un nou termen in procesul in care Laura Codruta Kovesi a dat in judecata Antena 3

Laura Codruta Kovesi a ajuns la sediul Curtii de Apel Ploiesti, unde are loc termenul in continuare stabilit saptamana trecuta in procesul pe care l-a intentat postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati ai acestuia si care are ca obiect "actiune in raspundere delictuala".La sedinta participa si jurnalistul Razvan Savaliuc, in timp ce Antena 3 si ceilalti angajati ai postului de televiziune sunt reprezentati de un avocat.La ora transmiterii acestei stiri, sedinta de judecata a inceput.Saptamana trecuta, Curtea de Apel Ploiesti a dispus ca termen in continuare data de 11 aprilie in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati ai acestuia, decizia fiind luata la solicitarea jurnalistului Razvan Savaliuc si la finalul unei sedinte in care instanta a dispus mentinerea unor acte procedurale si anularea altora incheiate in urma infatisarilor anterioare de la alte instante.In sedinta de saptamana trecuta de la Curtea de Apel Ploiesti - a doua de cand procesul a fost stramutat la aceasta instanta - judecatorii au luat in discutie, pe de-o parte, mentinerea sau anularea unor acte procedurale incheiate inainte de stramutarea procesului de la Pitesti, iar, pe de alta parte, stadiul procesual.Dosarul in care sefa DNA ii denunta pe jurnalisti ai Antenei 3 pentru ca ar fi acuzat-o, pe post, de musamalizarea anchetei in dosarul lui Mircea Basescu si care intre iunie 2016 si ianuarie 2017 s-a aflat pe rolul Curtii de Apel Pitesti a fost stamutat prin decizie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a fost scos de pe rolul instantei pitestene in 19 ianuarie, fiind pentru a doua oara cand instanta suprema a decis stramutarea procesului. In 21 aprilie 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis stramutarea acestui dosar de la Curtea de Apel Bucuresti, unde era inregistrat din 29 decembrie 2015 si avusese primul termen in 23 martie 2016. Cererea de stramutare a fost formulata de catre Mugur Ciuvica, Bianca Grigore, Razvan Savaliuc, Mihai Gadea, Radu Tudor si SC Antena 3 SA, cei pe care Kovesi i-a dat in judecata, in nume personal, dupa afirmatiile facute pe postul deteleviziune in legatura cu dosarul "Bercea - Mircea Basescu". Dosarul trimis la Curtea de Apel Pitesti a fost inregistrat in 3 mai 2016, iar primul termen de judecata dupa stramutare a fost stabilit in 8 iunie 2016.In 16 octombrie 2015, Tribunalul Bucuresti a decis ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa primeasca 250.000 de lei daune morale, in dosarul in care a dat in judecata Antena 3, cerand despagubiri de un milion de lei, pentru acuzatiile de musamalizare a anchetei in dosarul lui Mircea Basescu. Tribunalul Bucuresti a admis in parte actiunea Laurei Codruta Kovesi si a obligat in solidar Antena 3 si pe Mihai Gadea, Mugur Ciuvica, Bianca Nae, RaduTudor si Razvan Savaliuc sa-i plateasca procurorului-sef al DNA 250.000 de lei.Actiunea a fost depusa de catre Codruta Kovesi, in nume personal, in februarie 2015, la Tribunalul Bucuresti si are ca obiect daune morale "pentruafirmatii mincinoase care au creat un grav prejudiciu de imagine si au adus ograva atingere demnitatii umane".