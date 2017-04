Tribunalul Prahova a dispus interzicerea initierii procedurilor de lichidare sau dizolvare a firmelor lui Sebastian Ghita, Asesoft si Teamnet

Hotararea instantei prahovene poate fi contestata in termen de 24 de ore de la comunicare.Tot vineri, intr-un alt dosar, magistratii aceleiasi instante au respins contestatia depusa de compania Teamnet la masura sechestrului asigurator instituita de DNA pe bunuri ale companiei in dosarul in care aceasta este urmarita penal. In acelasi dosar, completul de judecata de la Tribunalul Prahova a admis partial o cerere formulata de directorul general al Teamnet, Bogdan Padiu, dispunand instituirea sechestrului pe doar o treime dintr-un cont detinut de acesta, nu pe intregul cont asa cum stabilise DNA.Tribunalul Prahova a discutat in sedinta de joi solicitarea procurorilor anticoruptie de interzicere a initierii procedurilor de dizolvare sau lichidare a Asesoft International si Teamnet International si au amanat pronuntarea unei solutii pentru vineri.Procurorii DNA Ploiesti au anuntat in urma cu doua zile ca au solicitat Tribunalului Prahova sa ia, pentru 60 de zile, o masura preventiva vizand interdictia initierii procedurilor de dizolvare sau lichidare a firmelor Asesoft International S.A. si Teamnet International S.A., controlate de Sebastian Ghita, sau, dupa caz, suspendarea procedurilor de dizolvare si lichidare initiate, in situatia in care, la data judecarii cererii, procedurile au fost deja initiate. DNA amintea ca, prin sentintele pronuntate de Tribunalul Prahova - Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoarele S.C. Asesoft International S.A. si S.C. Teamnet International S.A.Pe 29 martie, procurorii anticoruptie au dispus inceperea urmaririi penale impotriva S.C. Asesoft International S.A si S.C. Teamnet International S.A., ca persoane juridice, pentru complicitate la trafic de influenta in forma continuata si spalare de bani in forma continuata.In plus, procurorii DNA au pus sechestru asupra unor bunuri imobile apartinand S.C. Asesoft International S.A. si S.C. Teamnet International S.A., in limita sumelor de 13.299.972 lei , respectiv 23.195.578,2 lei.Sebastian Ghita a disparut pe 21 decembrie 2016 si a fost initial dat in urmarire nationala dupa ce a incalcat termenii controlului judiciar in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie. Ulterior, Ghita a fost dat si in urmarire internationala, prin Interpol. Pe numele lui Ghita au fost emise doua mandate de arestare preventiva in lipsa.