Dosarul Colectiv, reunit cu cel al lui Cristian Popescu Piedone. Statul nu va fi parte in proces, pentru plata daunelor

"Respinge ca neintemeiata cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43-45 (referitoare la reunirea cauzelor, n.r.) din Codul de Procedura Penala, formulata de partea civila Ministerul Afacerilor Interne. Cu recurs la instanta imediat superioara, in termen de 48 ore de la pronuntare", se arata in decizia judecatorilor.De asemenea, instanta a respins cererile de introducere in proces a statului, pentru plata daunelor si a decis trimiterea dosarului la Tribunalul Bucuresti, in vederea reunirii cu dosarul lui Cristian Popescu Piedone."Respinge ca neintemeiate cererile privind introducerea in cauza in calitate de parti responsabile civilmente a statului roman prin Ministerul Finantelor si a Ministerului Sanatatii, formulate de partile civile Rusitoru Ionel, Rusitoru Lina, Rusitoru Cristian Alexandru, Strugaru Danut, Strugaru Elena, Strugaru Elena Daniela, Bogari Monica, Stan Ioan Eugen, Stan Maria Crina, Stan Monica Mirela, Toader Vasile, Toader Doina, Olteteanu (fosta Toader) Ioana, Ursu Gabriela si Toader George, precum si de partile civile Radulescu Luminita si Radulescu Andrei. Admite cererea formulata de procuror privind trimiterea prezentei cauze la Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala in vederea reunirii cu dosarul nr. 17008/3/2016.(...) Cu apel o data cu fondul. Pronuntata in sedinta publica, azi, 5 aprilie 2017", se mai arata in decizie.La termenul de marti al procesului de la Judecatoria Sectorului 4, au fost citate 175 de parti civile, victime si urmasi ai celor decedati in clubul Colectiv.Un consillier al Ministerului Afacerilor Interne a cerut instantei sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie vizand trei articole din Codul de procedura penala, in legatura cu conexarea dosarelor, in opinia sa incalcandu-se dreptul la aparare al partilor.Cererea de sesizare a CCR a venit dupa ce procurorul de caz a solicitat, la un termen anterior, reunirea dosarului incendiului de la Colectiv cu cel in care a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone, acuzat ca a autorizat functionarea clubului fara toate avizele necesare.Procurorul a solicitat, din nou, marti, conexarea cauzelor si trimiterea dosarului la Tribunalul Bucuresti pentru inceperea judecatii, dupa ce a aratat ca CCR s-a mai pronuntat pe aceasta chestiune, intr-un alt dosar.Nici avocatii victimelor nu au fost de acord cu sesizarea Curtii Constitutionale, dupa ce au aratat ca MAI s-a constituit parte civila impotriva inculpatilor trimisi in judecata in dosarul Colectiv.In acelasi timp, aparatorii victimelor incendiului au cerut ca judecatorul sa introduca statul in cauza, ca parte responsabila civilmente, prin Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sanatatii: "Statul roman nu si-a luat masuri preventive pentru a evita producerea unor asemenea evenimente tragice. Prin Constitutie, statul trebuie sa-si apere cetatenii. Statul roman a asigurat drepturile si libertatile trecute in Constitutie? Nu! Statul nu si-a respectat propriile prevederi. Nu a urmarit aplicarea legii. Spitalele unde au murit o parte dintre ranitii de la Colectiv sunt in subordinea Ministerului Sanatatii. Ministerul Sanatatii a fost prima institutie contactata de medici si spitale din afara tarii, care au oferit ajutor. Desi stia ca nu sunt conditii, ministerul a refuzat sa trimita bolnavii in spitale din Europa", a aratat unul dintre avocati.Judecatoria Sectorului 4 a inceput, pe 7 februarie, judecarea pe fond a dosarului "Colectiv" in care sunt acuzati de ucidere din culpa patronii clubului si administratorii firmei care a pus artificiile in seara concertului din 30 octombrie 2015.In dosarul "Colectiv" s-au constituit parti civile 139 de persoane, 11 spitale si cinci institutii.Dosarul "Colectiv" a ajuns la Judecatoria Sectorului 4 pe 28 aprilie 2016, cand a intrat in procedura de camera preliminara.Procurorii Parchetului instantei supreme i-au trimis in judecata pe George Alin Anastasescu, Paul Catalin Gancea si Costin Mincu, patronii clubului Colectiv, pe Daniela Ioana Nita si Mihai Cristian Nita, administratorii firmei Golden Ideas Fireworks Artists care au instalat artificiile folosite in seara concertului din 30 octombrie 2015 si pe pirotehnicianul Viorel Zaharia, care a fost prezent in club.Acestia sunt acuzati de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa in forma agravata si neluarea masurilor de securitate si sanatate in munca. In plus, Daniela Nita este judecata si pentru sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri.De asemenea, SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL au fost trimise in judecata pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in forma agravata.Procurorii continua cercetarile, intr-un dosar disjuns, fata de artificierul Marian Moise, pentru ucidere din culpa si vatamare corporala. Marian Moise a fost trimis de firma Golden Ideas Fireworks Artists sa puna artificiile in clubul Colectiv, la concertul trupei Goodbye to Gravity. Ancheta in cazul sau a inceput mai tarziu pentru ca acesta a fost ranit in urma incendiului.Dosarul fostului primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost instrumentat de procurorii DNA, care pe 5 mai 2016 l-au trimis in judecata pe fostul edil, alaturi de alti trei functionari din primarie, sub acuzatia de abuz in serviciu. Cei patru sunt acuzati ca au eliberat acordurile si autorizatiile de functionare pentru clubul Colectiv, prin incalcarea prevederilor legale referitoare la securitatea la incendiu.Un al treilea dosar deschis dupa incendiul din clubul Colectiv este cel in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei. Pe 28 octombrie 2016, procurorii militari din DNA i-au trimis in judecata pe Antonina Radu si George Petrica Matei, de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, pentru abuz in serviciu si uzurparea functiei, pentru ca au facut verificari in clubul Colectiv fara a lua masuri.In aceasta cauza s-au constituit parti civile 248 de persoane, care au formulat pretentii civile ce se ridica la 212.474.000 euro si 51.240.315,8 lei.In urma incendiului din clubul Colectiv si-au pierdut viata 64 de oameni, din care 27 in noaptea tragediei si 37 ulterior, in spitale din Bucuresti si din strainatate, printre acestia aflandu-se fotografi, artisti, olimpici si studenti straini.Incendiul din 30 octombrie 2015 a izbucnit in timpul unui concert sustinut in clubul Colectiv de trupa rock bucuresteana Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul "Mantras of War". Solistul Andrei Galut este singurul membru al trupei care a supravietuit tragediei.