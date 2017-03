Perchezitii in Olt intr-un dosar de abuz in serviciu si delapidare la institutii publice. S-ar fi receptionat lucrari fictive

Perchezitiile au loc intr-un dosar de abuz in serviciu si delapidare. "Activitatile vizeaza documentarea activitatii infractionale a unor persoane care, in perioada 2015 - 2016, in calitate de reprezentanti ai unor institutii publice si administratori ai unor societati comerciale, ar fi receptionat lucrari de constructie fictive, in cadrul unor contracte publice, cauzand un prejudiciu bugetului de stat in valoare aproximativ 200.000 de lei", se arata in comunicat.In urma perchezitiilor, cinci persoane vor fi duse la audieri la sediul IPJ Olt.Potrivit unor surse, perchezitiile se desfasoara in localitatile Draghiceni si Dobrosloveni.