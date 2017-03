Tribunalul Bucuresti decide joi daca redeschide dosarul in care exista suspiciuni ca Traian Basescu ar fi retrocedat ilegal terenul pe care s-a construit complexul comercial Flora

Tribunalul Bucuresti a amanat joia trecuta aceasta cauza, deoarece fostul presedinte a fost citat la Palatul Cotroceni, in loc de actualul sau domiciliu.Traian Basescu a fost chemat si pe 24 mai 2016, la Tribunalul Bucuresti, in acelasi dosar, deschis in urma unei plangeri pentru acuzatia de abuz in serviciu, depusa de vicepresedintele Uniunii Arabilor din Romania, Catalin Nastase, fost partener de afaceri al lui Dumitru Puzdrea.Potrivit plangerii lui Catalin Nastase, Traian Basescu ar fi facut un abuz in serviciu cand a avizat retrocedarea terenului, situat in zona Damaroaia, din Sectorul 1 al Capitalei, provocand un prejudiciu de peste 100 de milioane de euro."N-am pierdut inca niciun proces pe restituire, asa ca nu o sa-l pierd nici pe asta. Nu-l cunosc pe Catalin Nastase", a afirmat Traian Basescu.