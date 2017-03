Termen final in dosarul atentatului dejucat la Targu Secuiesc. Procurorii cer pedeapsa maxima pentru Beke Istvan si Zoltan Szocs

Procurorul a cerut condamnarea la inchisoare cu executare a inculpatilor, precum si interzicerea miscarii din care faceau parte, in timp ce avocatii acestora au cerut achitarea clientilor lor.La termenul de vineri, procurorul DIICOT a aratat ca, dupa perchezitiile anchetatorilor, Zoltan Szocs era ingrijorat de cele intamplate si a influentat martorii, iar Beke Istvan Attila chiar intentiona sa confectioneze acea bomba."Materialele explozive in cantitate mare in oricare varianta puteau sa ameninte viata si integritatea fizica a altor persoane. Acele peste 400 de materiale pirotehnice sunt interzise si in Ungaria. Cerem condamnarea la pedepse maxime, pedepse in detentie orientate spre maximul special, iar ca pedepse complementare interdictia de a folosi orice fel de arme si interzicerea accesului in functii publice", a spus procurorul DIICOT la termenul de vineri.Procurorul a cerut si interzicerea miscarii din care faceau parte cei doi inculpati: "Ei sunt membri ai gruparii Miscarea de Tineret <64 de Comitate> (HVIM) Transilvania. Organizatia nu are personalitate juridica. E o organizatie cu caracter fascist, rasist si xenofob. Va solicitam sa o declarati ilegala."Avocatul lui Zoltan Szocs a sustinut insa ca nu se poate vorbi in acest dosar de actiuni impotriva ordinii constitutionale: "Szocs nu putea da nimanui ordine pe care sa le execute fara sa cracneasca. Nu rezulta de nicaieri ca i-a trasat sarcini lui Beke sa achizitioneze cantitatea mare de explozibil. A spus doar: am acasa o cutie de petarde. Avem mii de sustineri, tot orasul Targu Secuiesc il sustine. Daca intr-adevar era vorba de acte teroriste existau dovezi, nu doar o inregistrare schiloada. Cer achitarea clientului meu si respingerea declararii HVIM ca miscare ilegala."Judecatorul a ramas in pronuntare pentru 7 aprilie, decizia putand fi atacata de parti la instanta suprema.Pe 19 mai 2016, Beke Istvan si Zoltan Szocs au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT in dosarul in care sunt acuzati ca intentionau sa detoneze un dispozitiv exploziv artizanal in timpul manifestatiei de Ziua Nationala a Romaniei, pe 1 decembrie 2015, la Targu Secuiesc.Beke si Szocs sunt acuzati ca au incercat sa comita un atentat pe 1 decembrie 2015, la Targu Secuiesc, in Covasna. Ei sunt membri ai gruparii Miscarea de Tineret "64 de Comitate" (HVIM) Transilvania, parte a gruparii maghiare omonime, de extrema-dreapta si care militeaza pentru unificarea comunitatilor maghiare din afara Ungariei.