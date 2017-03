Motivarea in cazul celui mai recent mandat de arestare in lipsa pentru Sebastian Ghita: Exista suspiciunea rezonabila ca a comis 7 din cele 8 infractiuni pentru care e urmarit penal

"Judecatorul de drepturi si libertati apreciaza in sensul ca din probatoriul administrat in faza de urmarire penala de catre Ministerul Public, exista suspiciunea rezonabila ca inculpatul a savarsit 7 (sapte) dintre cele 8 (opt) infractiuni pentru care s-a pus in miscare actiunea penala, respectiv 4 (patru) infractiuni de trafic de influenta si 3 (trei) infractiuni de spalare a banilor. In ceea ce priveste infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat, (...) judecatorul de drepturi si libertati apreciaza in sensul ca nu sunt suficiente probe pentru a se dispune masura arestarii preventive, cea mai severa dintre masurile preventive prevazute de Codul de procedura penala", se arata in motivare.De asemenea, anumite aspecte referitoare la infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat nu sunt clarificate inca, se mai arata in documentul citat: "Desi exista suspiciuni privind savarsirea acestei infractiuni, numeroase aspecte privind participatia penala, rolul in cadrul grupului infractional organizat, structura acestuia etc. nu sunt inca clarificate, motiv pentru care arestarea preventiva nu poate fi dispusa si ca urmare a savarsirii acestei infractiuni. In ceea ce priveste cele 4 (patru) infractiuni de trafic de influenta si cele 3 (trei) infractiuni de spalare a banilor, judecatorul de drepturi si libertati apreciaza ca exista suspiciunea rezonabila in sensul savarsirii acestor infractiuni de catre inculpat."Tribunalul Prahova a dispus, miercurea trecuta, emiterea unui mandat de arestare preventiva pe numele fostului deputat Sebastian Ghita in dosarul in care acesta este cercetat de DNA Ploiesti pentru trafic de influenta, spalare a banilor si constituirea unui grup infractional organizat. Magistratii au dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru o perioada de 30 de zile, care se calculeaza de la data punerii in executare a mandatului.Pe 5 ianuarie, un complet de la instanta suprema a emis de asemenea un mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita, dupa ce acesta a disparut si nu s-a mai prezentat la IPJ Prahova, incalcand astfel termenii controlului judiciar in dosarul in care a fost trimis in judecata alaturi de fosti sefi din Politie si Parchete.