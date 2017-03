Ion Iliescu, intrebat daca se simte vinovat pentru oamenii care au murit la Revolutie: Pentru ce? Trebuie sa aveti cat de cat discernamant

Ion Iliescu s-a prezentat, joi dimineata, la Parchetul General pentru a fi audiat, in calitate de martor, in dosarul Revolutiei, in care procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru infractiunii contra umanitatii. Ion Iliescu nu a facut declaratii la intrarea in sediul Parchetului.Ion Iliescu este urmarit penal in dosarul Mineriadei pentru crime impotriva umanitatii alaturi de Virgil Magureanu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Miron Cozma si Adrian Sarbu.Potrivit procurorilor care instrumenteaza Dosarul Revolutiei, pentru pastrarea puterii, noua conducere politica si militara instaurata dupa 22 decembrie 1989 a efectuat actiuni ce "au determinat uciderea, ranirea prin impuscare, vatamarea integritatii fizice si psihice, respectiv lipsirea de libertate a unui numar mare de persoane, fapte care se circumscriu conditiilor de tipicitate ale infractiunii contra umanitatii"."Din actele dosarului rezulta ca pentru pastrarea puterii, prin actiunile desfasurate si masurile dispuse, noua conducere politica si militara instaurata dupa data de 22.12.1989 a determinat uciderea, ranirea prin impuscare, vatamarea integritatii fizice si psihice, respectiv lipsirea de libertate a unui numar mare de persoane, fapte care se circumscriu conditiilor de tipicitate ale infractiunii contra umanitatii prevazute de art. 439 alin. 1 lit. a, g, i si k Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal", a informat Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Procurorii spun ca incidentele armate produse intr-un numar mare de localitati indica faptul ca s-a actionat dupa un plan prestabilit, ce avea drept obiectiv preluarea puterii de catre noi lideri si legitimarea acestora.