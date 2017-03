Un nou termen in procesul tortionarilor disidentului Gheorghe Ursu, la instanta suprema

Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, declara in februarie, la precedentul termen, ca dosarul este foarte solid si ca tatal sau a fost asasinat politic intentionat.Pe 1 august 2016, George Homosteanu, fost ministru de Interne, si Tudor Postelnicu, fost sef al Departamentului Securitatii Statului, au fost trimisi in judecata de procurorii militari pentru complicitate la savarsirea de infractiuni contra umanitatii in acest dosar.De asemenea, au fost trimisi in judecata si fostii ofiteri de securitate Marin Pirvulescu si Vasile Hodis, cei care l-au torturat pe Gheorghe Ursu, acestia fiind acuzati de infractiuni contra umanitatii.Inginerul Gheorghe Ursu a murit pe 17 noiembrie 1985, in arestul Militiei Bucuresti, in urma batailor primite de la Marin Pirvulescu si de la alti ofiteri de securitate.Pana acum, trei persoane au fost condamnate in acest caz: col. (r) Udor Stanica, pe atunci seful Militiei din Capitala, col. (r) Mihai Creanga, adjunctul sau, si Marin Clita, colegul de celula al disidentului, fiecare primind cate 20 de ani de inchisoare.