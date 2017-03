Instanta suprema incepe judecarea pe fond a procesului in care Gabriel Oprea este acuzat de folosirea ilegala a fondurilor DIPI

Magistratii au respins atat contestatia lui Gabriel Oprea, cat si pe cele depuse de ceilalti inculpati, fiind mentinuta o decizie a unui alt complet al Inaltei Curti din 19 octombrie 2016. La acea data, judecatorii respinsesera toate cererile si exceptiile ridicate in dosar.Decizia instantei este definitiva si urmeaza ca magistratii sa stabileasca un termen pentru inceperea judecarii pe fond a dosarului.In mai 2016, Gabriel Oprea a fost trimis in judecata de procurorii DNA in dosarul privind Directia de Informatii si Protectie Interna.Gabriel Oprea a fost viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne in Guvernul Ponta si este acuzat de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.In dosar au mai fost deferiti justitiei Gheorghe Nicolae, chestor principal de politie, la data faptelor sef al DIPI, pentru complicitate la abuz in serviciu si pentru doua infractiuni de deturnare de fonduri, dintre care una in forma continuata, Gabriel-Nicolae Pavel, comisar sef de politie, la data faptei sef al Serviciului Juridic din DIPI, pentru complicitate la abuz in serviciu, Nelu Zarnica, chestor principal, subsecretar de stat la data faptei, si Marian-Danut Iacob, comisar sef de politie, seful unei structuri administrative la data faptei, ambii pentru deturnare de fonduri, in forma continuata.Procurorii DNA il acuza pe Gabriel Oprea ca, cu ajutorul lui Nicolae si Pavel, a dispus suplimentarea cu suma de 410.000 lei a fondurilor pentru cheltuieli operative ale DIPI si a aprobat achizitia unui autoturism Audi A8, in scopul declarat al asigurarii protectiei demnitarilor."Acest lucru s-a realizat cu incalcarea prevederilor legale care limiteaza achizitionarea autovehiculelor din fondurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne strict la situatii legate de folosirea lor in activitati de urmarire penala a infractiunilor de coruptie. Ca urmare a incalcarii atributiilor de serviciu, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 410.000 lei, iar DIPI a beneficiat de dotarea cu bunurile respective, in valoare de 91.295,73 euro, folosul fiind necuvenit in raport cu destinatia legala a fondurilor operative", sustin procurorii anticoruptie.In perioada 21 august - octombrie 2015, Gheorghe Nicolae a schimbat destinatia resurselor materiale alocate institutiei publice pe care o conducea, respectiv a autoturismului Audi A8 achizitionat din fonduri operative in mod conspirat, pentru folosinta personala si exclusiva a ministrului de Interne in functie Gabriel Oprea, mai precizeaza DNA.De asemenea, Gabriel Oprea este acuzat de procurori ca, in perioada 2014 - 2015, in mod repetat, ar fi aprobat mai multe rapoarte prin care a fost schimbata destinatia unei alte sume - de peste 238.000 lei, alocata pentru fonduri operative, in scopul efectuarii unor cheltuieli de protocol ori pentru inzestrarea institutiei, care nu au fost circumscrise activitatilor, actiunilor sau misiunilor cu caracter informativ-operativ.