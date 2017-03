Parchetul General: Compania Hexi Pharma si directorul general Flori Dinu, trimisi in judecata

Ce spune rechizitoriul procurorilor:

In acelasi dosar au mai trimisi in judecata Flori Dinu, directorul general al Hexi Pharma, acuzata de fals in inscrisuri sub semnatura privata (49 de acte materiale) si participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, si Mihai Leva, sef de productie al companiei, pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata (33 acte materiale) si complicitate la participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor.Dosarul a fost inaintat Tribunalului Bucuresti.In perioada 1 iunie 2010 - 16 mai 2016, inculpata S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a indus in eroare reprezentantii a 340 de unitati sanitare prin prezentarea ca adevarata a unor calitati mincinoase ale produselor proprii, referitoare la concentratia substantelor active si la eficienta biocida, precum si prin utilizarea de mijloace frauduloase constand in etichete si alte inscrisuri ce atesta elemente de conformitate nereale, determinandu-i in acest mod sa incheie contracte de achizitie de produse biocide si pricinuindu-le o paguba.Totodata, in intervalul 12 octombrie 2012 - 9 martie 2016, inculpata S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a folosit la Comisia Nationala pentru Produse Biocide 61 de inscrisuri - fise de prezentare ale produselor proprii, fise cu date de securitate si declaratii de substanta activa - in vederea obtinerii avizului de plasare pe piata a produselor, documente continand mentiuni necorespunzatoare adevarului.De asemenea, in intervalul 1 iunie 2010 - 16 mai 2016, prin plasarea pe piata din Romania, la cvasitotalitatea unitatilor sanitare de dimensiuni mari din tara, a unor produse biocide ineficiente sub aspect bactericid, fungicid, sporicid, micobactericid, inculpata S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a inlesnit cu intentie nerespectarea de catre membrii personalului medical de specialitate, a masurilor privitoare la prevenirea si combaterea bolilor nosocomiale (boli infectocontagioase).Din probatoriul administrat a mai rezultat ca in intervalul 1 iunie 2010 - 16 mai 2016, inculpata DINU FLORI, in calitate de director general al persoanei juridice inculpate, a coordonat activitatea de vanzari desfasurata de catre S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., asigurand plasarea pe piata la aproape toate unitatile sanitare de dimensiuni mari din Romania, a unor produse biocide ineficiente sub aspect bactericid, fungicid, sporicid, micobactericid, inlesnind cu intentie nerespectarea de catre membrii personalului medical de specialitate a masurilor privitoare la prevenirea si combaterea bolilor nosocomiale (boli infectocontagioase).De asemenea, in intervalul 4 februarie 2014 - 9 martie 2016, inculpata DINU FLORI a falsificat 49 de inscrisuri sub semnatura privata (fise de prezentare ale produselor HEXI PHARMA, fise cu date de securitate si declaratii de substanta activa), folosite de societatea inculpata la Comisia Nationala pentru Produse Biocide, prin atestarea cu semnatura sa a unor imprejurari necorespunzatoare adevarului, in vederea obtinerii avizului de plasare pe piata a produselor, documente continand mentiuni necorespunzatoare adevarului, sub aspectul concentratiei de substante active si al eficientei biocide.Totodata, din probele administrate a reiesit faptul ca, in intervalul 14 iulie 2012 - 16 mai 2016, inculpatul LEVA MIHAIL, in calitate de sef de productie in cadrul firmei inculpate S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., a ajutat la plasarea pe piata din Romania, la unitatile sanitare de dimensiuni mari din tara, a unor produse biocide ineficiente sub aspect bactericid, fungicid, sporicid, micobactericid, ajutand astfel inlesnirea cu intentie a nerespectarii de catre membrii personalului medical de specialitate, a masurilor privitoare la prevenirea si combaterea bolilor nosocomiale (boli infectocontagioase).De asemenea, in intervalul 4 februarie 2014 - 9 martie 2016, inculpatul LEVA MIHAIL a falsificat 33 de inscrisuri sub semnatura privata prin atestarea cu semnatura sa a unor imprejurari necorespunzatoare adevarului (fise de prezentare ale produselor HEXI PHARMA si fise cu date de securitate), din care cele 16 fise cu date de securitate le-a si intocmit, documente folosite de societatea inculpata la Comisia Nationala pentru Produse Biocide, in vederea obtinerii avizului de plasare pe piata a produselor, care contin mentiuni necorespunzatoare adevarului, sub aspectul concentratiei de substante active si al eficientei biocide.In rechizitoriul intocmit procurorii au retinut ca produsele S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. au fost, in perioada analizata, necorespunzatoare atat sub aspectul indicatiei din eticheta (si implicit din avizul Comisiei Nationale pentru Produse Biocide, de plasare pe piata a produsului) referitoare la concentratia de substanta activa, cat si sub aspectul eficientei biocide in conformitate cu standardele in materie.Totodata, probatoriul administrat in cauza a relevat ca aceasta combinatie de factori a fost nefasta pentru sistemul sanitar din Romania, in conditiile in care mentionarea in oferta comerciala a S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L a unor concentratii ridicate de substanta activa, adeseori superioare produselor similare ale concurentei, a facut posibila preferarea de catre factorii de decizie din spitale a achizitionarii acestor produse in detrimentul altora. In acest mod, utilizarea in spitale, pe o perioada indelungata, a unor produse cu actiune bactericida, fungicida, micobactericida, virucida, sporicida si tuberculocida indoielnica a creat premisa proliferarii acestor microorganisme. Pe cale de consecinta, au fost asigurate conditiile dezvoltarii rezistentei antimicrobiene, in contextul consumului exagerat si eronat de antibiotice din Romania.Mentionam ca prezenta cauza nu deschide calea participarii, in calitate de persoane vatamate sau parti civile, a unor persoane care au contractat infectii asociate asistentei medicale, si care au reusit sa obtina confirmarea faptului ca in unitatea sanitara in care au primit ingrijiri s-ar fi folosit produse S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L.Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale presupune un concurs de masuri, iar aceasta analiza nu este menita a demonstra o eventuala legatura de cauzalitate intre utilizarea produselor S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. si aparitia unei anumite infectii intr-un spital.In plus, microorganismele rezistente la antimicrobiene, inclusiv tipurile multirezistente, adesea responsabile de infectiile asociate asistentei medicale, sunt responsabile si de infectii la pacienti din afara spitalelor si pot fi regasite in flora bacteriana normala la indivizi sanatosi, la animale de companie si in mediul inconjurator.Din prezentul act de sesizare a instantei a rezultat, sub aspectele mai sus relevate, ca actiunile inculpatilor au zadarnicit in fapt combaterea bolilor infectocontagioase, determinand, in participatie improprie, nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea si combaterea acestora de catre personalul unitatilor sanitare.In mod concret, din probele administrate a rezultat ca, in perioada 1 iunie 2010 - 16 mai 2016, inculpata S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a produs si comercializat catre numeroase unitati sanitare 41 de produse biocide din grupa principala 1, dintre care 39 de produse, comercializate catre 340 de unitati sanitare, au fost neconforme sub aspectul concentratiei de substante active si al eficientei biocide.Spre exemplu, in urma testarii efectuate s-a dovedit faptul ca produsul CLORHEXIN A contine substantele active declarate la autorizare, insa concentratiile acestora sunt inferioare celor declarate, respectiv clorhexidina, in loc de 0,5% era in proportie de 0,47%, etanol, in loc de 42% concentratia era de 31,60% si propan-2-ol, in loc de 28% este 16,10%. Din perspectiva eficientei biocide, CLORHEXIN A a fost eficient la testarile bactericide si fungicide, insa produsul a fost ineficient pe partea de eficienta micobactericida si tuberculocida.Un alt exemplu il constituie substanta HEXIO CID, produs promovat pentru utilizare la dezinfectia si curatarea suprafetelor si echipamentelor medicale si microaeroflorei, eficient si pe Rotavirus, H1N1, Clostridium difficile, care in realitate nu contine substantele active declarate la autorizare, nefiind identificate la testarea efectuata (clorura de didecildimetilamoniu a fost identificata in concentratie de 7,95% fata de 15%, valoare declarata). Sub aspectul eficientei bactericide si fungicide, produsul HEXIO-CID supus testarilor s-a dovedit a fi ineficient fungicid.Totodata, in rechizitoriul intocmit, procurorii au dispus clasarea cauzei fata de numitul CONDREA DAN-ALEXANDRU, actionar la S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. la data comiterii infractiunilor, intrucat a intervenit decesul acestuia. S-a mai dispus de catre procurori si mentinerea masurilor asiguratorii instituite asupra mai multor bunuri ale numitului Condrea Dan-Alexandru, respectiv bunuri imobile (terenuri si apartamente) si bunuri mobile (conturi bancare indisponibilizate).De asemenea, procurorii au propus mentinerea masurilor asiguratorii instituite si cu privire la bunurile mobile si imobile ale inculpatilor SC HEXI PHARMA CO SRL, Dinu Flori si Leva Mihail, precum si mentinerea masurilor preventive dispuse fata de acestia.