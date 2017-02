Instanta suprema incepe judecarea pe fond a dosarului tortionarilor lui Gheorghe Ursu

Pe 1 august 2016, tortionarii lui Gheorghe Ursu au fost trimisi in judecata de procurorii militari din Parchetul instantei supreme. Maiorul in rezerva Marin Pirvulescu si colonelul in rezerva Vasile Hodis, fosti ofiteri ai Departamentului Securitatii Statului, au fost acuzati de infractiuni contra umanitatii, iar fostul ministru al Internelor George Homostean si Tudor Postelnicu, fost sef al Departamentului Securitatii Statului, pentru complicitate la aceste infractiuni.Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie anunta atunci ca procurorii militari ai Sectiei Parchetelor Militare au finalizat cercetarile in cauza cunoscuta sub numele de "cazul Ursu" si au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Pirvulescu, Vasile Hodis, George Homostean si Tudor Postelnicu.Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, vineri, primul termen al dosarului tortionarilor lui Gheorghe Ursu, dupa ce, in octombrie 2016, a decis sa retrimita rechizitoriul la Parchetul Militar."Admite, in parte, cererile si exceptiile formulate de inculpatii Parvulescu Marin, Hodis Vasile, Postelnicu Tudor si Homostean George. Constata neregularitatea rechizitoriului din data de 29.07.2016 (...) Dispune ca procurorul sa precizeze detaliat, explicit si distinct, faptele ce se circumscriu in concret fiecareia dintre variante, cu indicarea actelor materiale ce corespund elementului material al laturii obiective, vatamarea produsa si legatura de cauzalitate", arata instanta, din octombrie 2016.De asemenea, instanta suprema a dispus ca procurorul "sa precizeze toate elementele necesare configurarii neechivoce a situatiei premisa, caracterul atacului (sistematic sau/si generalizat) si probele care furnizeaza datele factuale pe baza carora a fost retinuta existenta situatiei premisa".Potrivit rechizitoriului, in perioada ianuarie - noiembrie 1985, inginerul disident Gheorghe Emil Ursu a facut obiectul urmaririi informative si judiciare, pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist, fiind arestat la 21 septembrie 1985 si decedand in 17 noiembrie 1985, in Spitalul Penitenciar Jilava."Pentru a disimula adevaratul obiect al cercetarii disidentului Ursu Gheorghe Emil si pentru a putea face ca nu exista un dosar politic pe numele acestuia, organele de securitate au infractiunea de detinere si operatiuni interzise cu mijloace de plata straine", arata PICCJ.Potrivit probelor din dosar, reprezentantii Departamentului Securitatii Statului erau interesati de aspecte cum ar fi legaturile lui Gheorghe Ursu cu postul de radio Europa Libera, relatiile si discutiile acestuia cu lumea literara si artistica din tara si din diaspora, precum si impresiile consemnate in jurnalul acestuia despre politica statului si despre conducatorii partidului si statului comunist.Marin Pirvulescu si Vasile Hodis sunt acuzati ca au exercitat actiuni represive sistematice fata de Gheorghe Ursu, in perioada in care acesta a facut obiectul urmaririi informative si judiciare pentru acte sau fapte considerate "ostile regimului comunist".De asemenea, Pirvulescu, principalul anchetator al lui Gheorghe Ursu, secondat de Hodis, au participat la torturarea sistematica si, in final, la uciderea disidentului, sustin procurorii.