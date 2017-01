Petre Roman, audiat in dosarul Mineriada

Luni a fost chemat la Parchetul General si fostul presedinte Ion Iliescu. Procurorii militari i-au adus la cunostinta ca are calitatea de inculpat in dosarul ''Mineriada''.Saptamana trecuta, procurorii militari au audiat mai multe persoane puse sub acuzare in acest dosar - Gelu Voican Voiculescu, Miron Cozma si Adrian Sarbu, dar si mai multi martori, cel mai cunoscut fiind scriitorul Andrei Plesu.In dosarul "Mineriada" sunt cercetati penal, printre altii, fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul director al SRI Virgil Magureanu, Nicolae Dumitru - fost prim-vicepresedinte al Frontului Salvarii Nationale, general (rez.) Mugurel Cristian Florescu - fost adjunct al procurorului general al Romaniei si sef al Directiei Procuraturilor Militare.Procurorii militari sustin ca, in perioada 11 - 15 iunie 1990, inculpatii au decis, organizat si coordonat "un atac generalizat si sistematic", lansat impotriva unei populatii civile, respectiv impotriva manifestantilor din Piata Universitatii din Bucuresti, precum si a populatiei Capitalei, atac in care au implicat participarea fortelor armate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, precum si a unui numar de peste zece mii de mineri si alti muncitori din mai multe zone ale tarii.