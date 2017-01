Traian Basescu, asteptat la Parchetul General pentru a da explicatii dupa aparitia inregistrarii in care vorbea despre dosarul ICA-Dan Voiculescu

Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal dupa ce postul Romania TV a difuzat aceasta inregistrare, iar Traian Basescu l-a acuzat pe Sebastian Ghita ca l-a inregistrat "cand era cu el la masa".Sebastian Ghita a dat publicitatii la Romania Tv o inregistrare in care interlocutor este fostul presedinte Traian Basescu, care sustinea ca stie cum a fost condamnat Dan Voiculescu si cum ar fi fost aranjata mutarea judecatoarei Camelia Bogdan in locul magistratului Stan Mustata. In inregistrarea difuzata de Romania TV, Ghita a afirmat ca "sunt multe persoane carora in acesti 10 ani li s-au facut mari nedreptati. Cazurile pe care le cunosc indeaproape cu amanunte si stiu cat de nedrept, incorect au fost aranjate si masluite sunt cel al lui Adrian Nastase, al lui Seres, felul in care lui Geoana i s-au furat alegerile, felul in care au fost pacaliti milioane de romani la suspendarea lui Basescu, felul in care a fost deturnata vointa Monei Pivniceru la numirea lui Kovesi, cazul lui Voiculescu cu Camelia Bogdan si judecatorul Stan Mustata, felul in care s-a masluit dosarul Voiculescu-Bendei, felul in care s-a aranjat dosarul Sarbu pe adresa secreta a lui Florian Coldea".