Sebastian Ghita, disparut de doua saptamani, nu s-a prezentat la Politie, fiind a doua oara cand incalca masura controlului judiciar

Inalta Curte de Casatie si Justitie va discuta pe 5 ianuarie cererea DNA de arestare preventiva in lipsa a fostului deputat Sebastian Ghita.Procurorii au cerut in instanta, pentru a doua oara, inlocuirea masurii controlului judiciar pe cautiune cu masura arestarii preventive, dupa ce fostul parlamentar a incalcat termenii controlului judiciar in dosarul in care a fost trimis in judecata alaturi de fosti sefi din politie si parchete.Marti, 27 decembrie, magistratii de la ICCJ au respins o prima cerere a DNA de arestare in lipsa a lui Sebastian Ghita, insa au mentinut interdictia ca acesta sa paraseasca teritoriul Romaniei.Ulterior, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova a transmis, joi, catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, documentele prin care a informat instanta suprema asupra faptului ca Sebastian Ghita a incalcat termenii controlului judiciar prin neprezentarea la sediul Politiei.Sebastian Ghita trebuia sa se prezinte la IPJ Prahova joi, la ora 10:30, pentru a semna in cadrul controlului judiciar, insa nu a venit si nici a fost gasit de politisti la domiciliul sau din municipiul Ploiesti, el incalcand, in acest fel, termenii controlului judiciar. In aceste conditii, procurorii DNA Ploiesti au cerut judecatorilor inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv.Sebastian Ghita a fost ultima data la IJP Prahova in ziua de 19 decembrie pentru a semna in cadrul controlului judiciar pe cautiune. Ulterior, el a fost citat sa se prezinte, la data de 21 decembrie, la DNA Ploiesti in dosarul Ponta-Blair, insa nu a venit, la sediul Parchetului ajungand doar avocatii sai.In aceste conditii, fostul deputat a fost cautat la domiciliul sau si la mai multe adrese despre care se cunostea ca sunt frecventate de fostul parlamentar, fara a fi insa gasit, au precizat surse apropiate anchetei.Ghita a fost dat in consemn in punctele de trecere a frontierei si este cautat pe teritoriul intregii tari.