Instanta suprema decide pe 5 ianuarie daca va emite mandat de arestare in lipsa pentru Sebastian Ghita

Solicitarea a fost inaintata de procurorii anticoruptie dupa ce Sebastian Ghita nu s-a prezentat joi dimineata la sediul Politiei din Ploiesti, in cadrul controlului judiciar, masura preventiva fiind astfel incalcata. Fostul deputat era asteptat joi dimineata, la ora 10.30, la sediul Politiei din Prahova, in cadrul controlului judiciar in dosarul in care este cercetat pentru dare de mita, cumparare de influenta, spalare de bani, santaj, folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si conducererea unui vehicul fara permis. In acelasi dosar sunt trimisi in judecata si Liviu Tudose, fost procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si Aurelian Constantin Mihaila, fost procuror general adjunct al Parchetului din Ploiesti, Viorel Dosaru, fost sef al IPJ Prahova, Constantin Ispas, ofiter de Politie.Articolul 215 din Codul de Procedura Penala prevede, la alin.7 ca "in cazul in care, pe durata masurii controlului judiciar, inculpatul incalca, cu rea-credinta, obligatiile care ii revin sau exista suspiciunea rezonabila ca a savarsit cu intentie o noua infractiune pentru care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva sa, judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata, la cererea procurorului ori din oficiu, poate dispune inlocuirea acestei masuri". Pe numele lui Sebastian Ghita poate fi emis mandat de urmarire nationala daca judecatorii avizeaza arestarea in lipsa.Omul de afaceri a fost cautat si in baza unui mandat de aducere emis, pe 21 decembrie, de DNA Ploiesti dupa ce nu s-a prezentat la sediul institutiei pentru audieri in dosarul "Ponta-Blair", dosar in care si el este urmarit penal, dar in care nu are vreo masura preventiva impusa.Sebastian Ghita nu s-a prezentat la momentul citarii in dosarul "Ponta-Blair", dar au mers avocatii la sediul institutiei, acestia neputand oferi informatii despre locul in care s-ar putea afla fostul deputat. Potrivit procedurii, pe baza mandatului de aducere emis de DNA, politistii l-au cautat pe Sebastian Ghita la locuinta sa din Ploiesti, dar si in alte locuri pe care acesta le frecventa, insa nu l-au gasit.La mai bine de o saptamana de la disparitie, au aparut doua inregistrari in care Sebastian Ghita vorbeste despre sistemul judiciar din Romania si despre personaje cheia din justitie, din SRI si din mediul politic. Ultima filmare a aparut joi seara, fostul parlamentar sustinand ca toate dosarele privind oameni de afaceri din mass-media au fost masluite si ca are informatii despre cum a fost aranjata condamnarea lui Dan Voiculescu si cum a fost fabricat dosarul lui Adrian Sarbu."Am vazut cu ochii mei ce a facut Laura Codruta Kovesi in dosarul Realitatea Media. Isi dorea un caz spectaculos si m-a folosit pentru a fabrica un dosar. Am auzit despre cazul lui Dan Voiculescu de la fostul presedinte Traian Basescu. Mi-a spus ca are inregistrari cu felul in care s-a planuit si organizat inchiderea lui Dan Voiculescu. La fel, am date si informatii despre felul in care acest sistem represiv l-a executat pe Adrian Sarbu. Toate dosarele cu patroni de media au fost masluite, aranjate", a declarat Sebastian Ghita intr-o noua inregistrare difuzata de postul Romania TV.In prima inregistrare fostul deputat a facut acuzatii legate de modul in care a fost presat sa faca denunturi impotriva lui Liviu Dragnea, a povestit cum se intalnea cu Laura Codruta Kovesi si un sef al statiei CIA din Romania in sediile SRI si cum a mers la petrecere la Sinaia cu sefa DNA si Vasile Dincu.