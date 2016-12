Familia lui Dan Adamescu sustine ca omul de afaceri este in stare foarte grava in spital, iar rudele nu ar fi lasate sa stea langa el "in ultimele clipe"

"Prima data a fost internat in septembrie, cu septicemie, la Floreasca. I-au aprobat apoi operatia la genunchi. A mai fost dus cateva zile la Jilava, iar apoi l-au transferat la un spital privat unde a fost operat, este locul unde se afla si acum. Operatia a reusit, are un genunchi nou, a mai ramas sa faca recuperare. Saptamana trecuta a inceput sa se simta rau, vineri s-a simtit extrem de rau. De ieri nu mai raspunde la tratament, are septicemie, l-au intubat pentru ca nu mai raspundea la niciun fel de stimuli. A cerut sora domnului dreptul sa stea langa el pentru ca medicul ne-a spus ca mai poate dura pana in seara asta, maine dimineata. A cerut la Penitenciarul Jilava, prin avocat, au zis ca s-au terminat cele cinci vizite. Nu raspunde la niciun fel de antibiotic. Am sunat la Ministerul Justitiei, nu ne-a raspuns nimeni. Am sunat la purtatorul de cuvant al premierului, ne-a spus ca va transmite mai departe. De maine poate fi prea tarziu. Medicii ne-au spus ca doar o minune poate sa-l salveze. A venit cu nenumarate bacterii din inchisoare. Stau gardienii in fata salonului. Medicul a transmis raportul la penitenciar, nimeni nu face nimic. Peste tot, in toate tarile se fac exceptii in caz de accidente grave sau astfel de situatii, la noi nu. Sora lui vrea sa stea cu el in ultimele clipe", a declarat, Adriana Constantinescu, nora lui Dan Adamescu, pentru Mediafax.Omul de afaceri a depus, la finalul lunii octombrie 2016, o cerere de eliberare conditionata la Judecatoria Sectorului 4, solicitarea venind la aproape sase luni de cand a fost condamnat la patru ani si patru luni de inchisoare pentru ca a intervenit la judecatori in dosare de insolventa. Dan Adamescu a invocat atunci ca are dreptul la o reducere de doua treimi din pedeapsa."Dan Adamescu a depus prin avocatii sai la Judecatoria Sector 4 cerere de eliberare conditionata din executarea pedepsei, dat fiind ca in baza art.72 C.pen. a fost dedusa perioada cuprinsa intre 05 iunie 2014 si 22 iunie 2015, perioada corespunzatoare masurilor preventive privative de libertate. Pana la data formularii prezentei cereri, Dan Adamescu a executat factia de 1/3 din totalul pedepsei cu inchisoarea, executand deja 534 de zile inchisoare (masuri preventive+ executare pedeapsa) dintr-un total de 1.467 zile (4 ani si 4 luni), fiind astfel indeplinita conditia prevazuta de art.100 alin. (1) lit. a) C.pen", anunta atunci PR-ul familiei Adamescu, Mihaela Petrovan.Potrivit sursei citate, Dan Adamescu are 68 de ani si cere sa beneficieze de "reducere de 2/3 din sentinta". Reprezentantii familiei sustineau la acea vreme ca omul de afaceri sufera de 15 boli, ce s-ar fi agravat in inchisoare.Dan Adamescu a fost condamnat definitiv, in luna mai, la 4 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul in care era acuzat ca a intervenit la judecatori in dosare de insolventa, alaturi de el fiind condamnati si patru magistrati la pedepse cuprinse intre 3,4 ani si 12 ani si doua luni. El a fost gasit vinovat ca le-a dat mita 20.000 de euro judecatorilor Ion Stanciu si Elena Roventa, pentru ca acestia sa dispuna solutii favorabile in doua dosare de insolventa.