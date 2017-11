Cum afecteaza tratamentele medicamentoase sanatatea orala

Cercetatorii au remarcat pe parcursul studiului ca unul dintre efectele secundare comune medicamentelor prescrise prin reteta medicala este xerostomia - uscaciunea gurii - ce se manifesta prin incetinirea procesului natural de productie a salivei, ce mentine mediul oral la umiditatea optima.Cand acest efect are loc, riscul aparitiei cariilor dentare si a infectiilor orale creste, intrucat bacteriile orale nu sunt eliminate in mod eficient din cavitatea bucala.Printre medicamentele prescrise ce au ca efect secundar xerostomia se numara tratamentele destinate tratarii incontinentei urinare, depresiei, insomniei, anxietatii si hipertensiunii arteriale.Pe langa riscul pierderii dintilor, uscaciunea gurii afecteaza si sistemul digestiv, intrucat interfereaza cu procesul de mestecare a alimentelor, grabind inghitirea acestora.Problemele apar pe fondul interactiunii substantelor medicamentoase cu glandele salivare, desi mecanismul poate fi diferit de la o persoana la alta, declara doctorul stomatolog Harold Katz, fondatoul The California Breath Clinics.Spre exemplu, unele medicamente antidepresive inhiba absorbtia unei molecule ce impiedica neurotransmitatorul acetilcolina sa ajunga la receptorii situati la nivelul glandelor salivare.In cazul medicamentelor beta-blocante, calciu-blocante si cele diuretice, organismul elimina mai multa apa, intrucat nivelul de sodiu din rinichi este redus. Indiferent de procesele prin care se declanseaza in organism uscaciunea gurii, aceasta reprezinta un mare pericol pentru sanatatea orala, adauga Dr. Katz."Saliva contine enzime, minerale si oxigen, necesare pentru a mentine PH-ul oral in echilibru. Uscaciunea gurii faciliteaza dezvoltarea bacteriilor ce dau nastere problemelor sanatatii orale, precum respiratia urat mirositoare, inflamarea gingiilor si aparitia cariilor dentare," conform expertului.Din fericire, exista o serie de practici ce ne pot imbunatati sanatatea orala, chiar si pe durata tratamentelor medicamentoase ce au ca efect secundar xerostomia.Printre acestea se numara utilizarea apei de gura ce nu contine alcool, precum si utilizarea pastelor de dinti ce nu contin sulfat de sodiu, intrucat aceastea pot accentua uscaciunea mediului oral.De asemenea, un aspect foarte important este hidratarea optima a organismului pe tot parcursul zilei, pentru a contracara efectele acestor tratamente medicamentoase, adauga specialistii.