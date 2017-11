Obezitatea pe durata sarcinii: cum afecteaza starea de sanatate a fatului | studiu

Independent de consecintele pe care obezitatea le are asupra starii de sanatate a femeilor gravide - precum riscul crescut pentru declansarea diabetului zaharat - aceasta poate prezenta un risc atat pentru greutatea fatului la nastere, precum si pentru starea generala de sanatate pe tot parcursul vietii, potrivit cercetatorilor de la National Institutes of Health, ale caror noi constatari au fost publicate recent in jurnalul JAMA Pediatrics, informeaza nichd.nih.gov.