Premiera in medicina: oamenii de stiinta editeaza ADN-ul in corpul uman

Pentru prima data, oamenii de stiinta au editat ADN-ul in corpul unui pacient, in incercarea de a vindeca o tulburare genetica prin schimbarea permanenta a genomului uman. Știrea, publicata miercuri de Associated Press, reprezintă un reper major în domeniul științei,

informeaza gizmodo.com