SUA: A fost aprobata comercializarea primului comprimat electronic

Acest medicament este o versiune a celui stabilit de catre Otsuka Pharmaceutical Co Ltd, Abilify, pentru schizofrenie, tulburare bipolara si depresie, care contine un dispozitiv de urmarire dezvoltat de Proteus Digital Health.Sistemul ofera medicilor o modalitate obiectiva de a stabili daca pacientii iau medicamentele indicate la timp.Agentia americana a produselor alimentare si a medicamentelor (FDA) este de parere ca posibilitatea de a urmari ingestia medicamentelor prescrise pentru boli mintale poate fi utila pentru unii pacienti, cu toate ca abilitatea pilulei digitale de a-l face pe pacient sa isi si ia pastilele nu a fost dovedita.FDA sprijina dezvoltarea si utilizarea de noi tehnologii si se angajeaza sa lucreze cu companii pentru a intelege modul in care tehnologia ar putea fi benefica atat pentru pacienti, cat si pentru medici.