Ranile dobandite in timpul zilei se vindeca mai repede decat cele din timpul noptii

Echipa de la Laboratorul de Biologie Moleculara din Marea Britanie sustine ca a fost uimita de diferenta de vindecare pe care au observat-o la 118 pacienti cu arsuri.Efectul a fost explicat prin modul in care ceasul biologic ticaie in aproape fiecare celula umana intr-un ciclu de 24 de ore.Cercetarea, publicata in Science Translational Medicine, s-a concentrat pe 118 pacienti de la unitatile de arsi NHS.Astfel, oamenii de stiinta au observat o diferenta medie de 11 zile intre perioadele de vindecare ale celor care au fost raniti noaptea fata de cei raniti in timpul zilei.Mai multe cercetari au scos la lumina faptul ca celulele pielii, numite fibroblaste, si-au schimbat abilitatile intr-un ciclu de 24 de ore.Fibroblastele sunt primele celule receptoare, acestea grabindu-se sa inchida o rana.Pe timpul zilei, acestea sunt pregatite tot timpul sa reactioneze, insa isi pierd aceasta abilitate pe timpul noptii.Cercetatorii sunt de parere ca ar putea folosi aceste cunostiinte proaspat dobandite pentru a imbunatati interventia chirurgicala.