Viata noastra este intotdeauna presarata de decizii, iar abilitatea de a cantari probabilitatea ca anumite evenimente sa aiba loc joaca un rol central in alegerile pe care le facem. Invatand sa estimam ce eveniment este mai probabil sa se intample, devenim din ce in ce mai buni in analizarea riscurilor si a beneficiilor ce ne ghideaza actiunile. Insa care este varsta la care incepem sa dezvoltam aceste abilitati?